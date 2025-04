Agnieszka Grotek: Jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorcami z sektora MŚP?

Mariusz Filipek, zastępca rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców: Zacznę od takiej regułki, która z punktu widzenia sektora MŚP jest bardzo ważna, bo pamiętajmy o jednym, że właśnie sektor MŚP, czyli średni, mali i mikroprzedsiębiorcy, to ponad 90% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Mówimy o MŚP, czyli o potężnej grupie przedsiębiorców, którzy zatrudniają ponad 70% wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni w firmach i którzy generują ponad 50% PKB. Pierwsza ich bolączka to przepływy finansowe. Zakłócenia dotyczące płatności oznaczają niepokój, niestabilność i bojaźń. Druga rzecz to stabilność i przewidywalność prawa oraz bezpieczeństwo prawne.

Agnieszka Grotek: Teraz ma być realizowana duża deregulacja. Jak pan to postrzega? Czy faktycznie będą to duże zmiany dla przedsiębiorców?

Mariusz Filipek: Z Ministerstwa Rozwoju i Technologii wyszedł pakiet deregulacyjny, w którym to jest bardzo ważna zmiana dla mikroprzedsiębiorców, mówiąca o skróceniu kontroli z 12 dni do sześciu. To już jest potężna zmiana. Bardzo duża zmiana dla małych, mikro, średnich, wszystkich przedsiębiorców, to wspomniana już przewidywalność prawa, a więc odpowiedni długi czas na nauczenie się tego prawa. Vacatio legis przy nałożeniu jakiegoś obowiązku dla przedsiębiorcy nie może być krótsze niż pół roku, a więc jest to bezpieczeństwo.

Agnieszka Grotek: Czy przedsiębiorcy, którzy mają swoje problemy, trudności, kłopoty, mogą się do państwa bezpośrednio zwrócić?

Mariusz Filipek: Oczywiście od tego jest rzecznik małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw. Po pierwsze, można zwrócić się od razu do naszej centrali przy ul. Wilczej 46 w Warszawie. Po drugie, są cztery oddziały: w Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku, Krakowie.

Agnieszka Grotek: Szykują się zmiany nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla samego urzędu Rzecznika MŚP.

Mariusz Filipek: Po pierwsze, będzie zmiana nazwy na Rzecznika Praw Przedsiębiorców i poszerzanie kompetencji. Nie zapominamy o mikroprzedsiębiorcach, innych grupach, wolnych zawodach, rolnikach prowadzących działalność gospodarczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

