Te słowa, wypowiedziane z charakterystycznym polskim akcentem, natychmiast zjednały mu serca Włochów i wiernych zgromadzonych na placu. Był to początek pontyfikatu, który miał trwać ponad 26 lat i zmienić oblicze Kościoła oraz świata. W cyklu Super Historia z Super Expressem w 46. rocznicę wyboru pierwszego Polaka papieża, czyli Jana Pawła II, przybliżamy sylwetkę Karola Wojtyły.

Od Wadowic do Watykanu

Jan Paweł II to postać niepodważalnie wyjątkowa w polskiej historii. Zwykły chłopiec, urodzony w Wadowicach 18 maja 1920 roku, dzięki odkryciu swojego powołania i aktywnym działaniom na rzecz drugiego człowieka stał się niezwykłym dorosłym. Jego droga do Watykanu była naznaczona wieloma trudnościami, ale również niezwykłymi doświadczeniami, które ukształtowały jego charakter i światopogląd. Karol Wojtyła, bo takie było jego świeckie imię, dorastał w małym miasteczku, gdzie od najmłodszych lat stykał się z różnorodnością kulturową i religijną. To właśnie w Wadowicach narodziła się jego fascynacja teatrem i literaturą, które towarzyszyły mu przez całe życie.

Młodość naznaczona trudnościami

Karol Wojtyła dorastał w trudnych czasach. Wcześnie stracił matkę i brata, a w czasie II wojny światowej musiał pracować fizycznie, aby uniknąć wywiezienia na przymusowe roboty do Niemiec. Mimo tych przeciwności, młody Karol nie stracił wiary i zapału do nauki. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, a po wybuchu wojny kontynuował naukę na tajnych kompletach. Te doświadczenia ukształtowały w nim niezwykłą siłę ducha i determinację. Wojtyła aktywnie angażował się również w działalność konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego, gdzie rozwijał swoje umiejętności aktorskie i pisarskie.

Droga do kapłaństwa

Powołanie do kapłaństwa odkrył w czasie okupacji. W 1942 roku wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 roku z rąk kardynała Adama Stefana Sapiehy. Od tego momentu jego życie nabrało nowego wymiaru – stał się nie tylko kapłanem, ale i naukowcem, wykładowcą etyki i teologii moralnej. Jego intelektualna pasja i głęboka duchowość szybko zostały zauważone przez przełożonych. Wojtyła łączył pracę duszpasterską z działalnością naukową, co było rzadkością w ówczesnym Kościele polskim.

Kariera kościelna

Kariera kościelna Karola Wojtyły rozwijała się dynamicznie. W 1958 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a w 1964 roku arcybiskupem metropolitą krakowskim. Trzy lata później, w 1967 roku, papież Paweł VI mianował go kardynałem. Wojtyła był jednym z najmłodszych kardynałów w historii Kościoła. Jego nominacja była wyrazem uznania dla jego pracy duszpasterskiej i naukowej. Jako biskup i kardynał, Wojtyła wprowadzał nowatorskie metody pracy z wiernymi, szczególnie z młodzieżą.

Udział w II Soborze Watykańskim

Jako biskup i kardynał, Wojtyła aktywnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, który przyniósł istotne zmiany w Kościele katolickim. Jego wkład w prace soborowe został doceniony, a on sam stał się jednym z najbardziej wpływowych kardynałów swojego pokolenia. Wojtyła był jednym z głównych architektów dokumentu „Gaudium et Spes”, który określał stosunek Kościoła do współczesnego świata. Jego wystąpienia podczas obrad soboru zwracały uwagę głęboką znajomością teologii i filozofii, a także otwartością na dialog ze współczesnym światem.

Przełomowy moment

Wybór kardynała Wojtyły na papieża w 1978 roku był przełomowym momentem nie tylko dla Kościoła, ale i dla całego świata. Po raz pierwszy od 455 lat na Stolicy Piotrowej zasiadł nie-Włoch, a dodatkowo pochodzący z kraju komunistycznego. Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu pokazał, że będzie papieżem dialogu i otwartości. Jego wybór był zaskoczeniem dla wielu obserwatorów, ale szybko okazało się, że był to wybór opatrznościowy. Jan Paweł II wniósł do Watykanu nową energię i świeże spojrzenie na rolę Kościoła we współczesnym świecie.

Pielgrzym pokoju

Jednym z najważniejszych aspektów pontyfikatu Jana Pawła II były jego podróże apostolskie. Odbył ich 104, odwiedzając 129 krajów na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Dzięki tym pielgrzymkom stał się najbardziej rozpoznawalnym przywódcą religijnym na świecie. Jego wizyty miały nie tylko wymiar duszpasterski, ale często również polityczny – jak choćby pielgrzymki do Polski w czasach komunizmu, które przyczyniły się do przemian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jan Paweł II był niestrudzonym pielgrzymem, nawet w podeszłym wieku i przy pogarszającym się stanie zdrowia. Jego podróże były nie tylko okazją do spotkań z wiernymi, ale także do dialogu z przedstawicielami różnych kultur i religii.

Orędownik dialogu międzyreligijnego

Jan Paweł II był papieżem dialogu międzyreligijnego. Jako pierwszy w historii papież odwiedził synagogę i meczet, spotykał się z przywódcami innych wyznań i religii. Jego działania na rzecz pokoju i pojednania zyskały mu szacunek nawet wśród niewierzących. Papież zorganizował między innymi Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu, gdzie zgromadził przywódców różnych religii. Jego otwartość na dialog z innymi religiami była przełomowa w historii Kościoła katolickiego.

Nauczanie i decyzje

Pontyfikat Jana Pawła II był również czasem ważnych decyzji i dokumentów kościelnych. Ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. Kanonizował 482 świętych i beatyfikował 1338 błogosławionych – więcej niż wszyscy jego poprzednicy w ciągu poprzednich pięciu wieków. Jego nauczanie obejmowało szeroki zakres tematów, od teologii i filozofii po kwestie społeczne i moralne. Szczególnie ważne były jego encykliki społeczne, w których poruszał kwestie pracy, sprawiedliwości społecznej i globalizacji.

Papież młodych

Papież z Polski był również wielkim orędownikiem młodzieży. To on zainicjował Światowe Dni Młodzieży, które gromadziły miliony młodych ludzi z całego świata. Jego umiejętność nawiązywania kontaktu z młodymi była niezwykła – potrafił ich słuchać, rozumieć i inspirować. Jan Paweł II miał szczególny dar docierania do serc i umysłów młodych ludzi. Często powtarzał, że młodzież jest nadzieją Kościoła i świata. Jego spotkania z młodymi były pełne energii i radości, a jednocześnie głębokiej duchowości.

Ostatnie lata – świadectwo cierpienia

Ostatnie lata pontyfikatu Jana Pawła II naznaczone były cierpieniem. Papież zmagał się z chorobą Parkinsona, która coraz bardziej ograniczała jego możliwości fizyczne. Mimo to nie przestawał pełnić swojej posługi, pokazując światu, że cierpienie może być drogą do świętości. Jego postawa wobec choroby i starości była świadectwem wiary i nadziei. Jan Paweł II do końca pozostał aktywny, pokazując, że godność człowieka nie zależy od jego stanu fizycznego.

Odejście, które poruszyło świat

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego śmierć poruszyła cały świat. Miliony ludzi przybyły do Rzymu, aby oddać mu ostatni hołd. Pogrzeb Jana Pawła II był największą ceremonią pogrzebową w historii. W dniach żałoby Rzym stał się centrum światowej uwagi. Ludzie różnych wyznań i narodowości jednoczyli się w żalu po stracie wielkiego człowieka. Śmierć Jana Pawła II pokazała, jak wielki wpływ miał on na ludzi na całym świecie.

Papież przełomu tysiącleci

Jan Paweł II był papieżem przełomu tysiącleci. Prowadził Kościół w trudnym okresie przemian społecznych, politycznych i kulturowych. Jego pontyfikat przypadł na czas upadku komunizmu, globalizacji, rozwoju nowych technologii. We wszystkich tych zjawiskach starał się odnajdywać znaki czasu i interpretować je w świetle Ewangelii. Jan Paweł II był świadomy wyzwań, jakie niosła ze sobą nowa era. Starał się przygotować Kościół na te wyzwania, zachęcając do „nowej ewangelizacji” i dialogu ze współczesną kulturą.

Orędownik pokoju

Papież z Polski był również wielkim orędownikiem pokoju. Jego apele o zaprzestanie konfliktów zbrojnych, o dialog między narodami i kulturami, o poszanowanie praw człowieka były słyszane na całym świecie. Jego zaangażowanie w sprawę pokoju zostało docenione - był wielokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Jan Paweł II interweniował w wielu konfliktach międzynarodowych, wykorzystując swój autorytet moralny do promowania pokojowych rozwiązań. Jego rola w zakończeniu zimnej wojny i upadku komunizmu w Europie Wschodniej jest powszechnie uznawana.

Droga do świętości

W 2014 roku Jan Paweł II został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego. Jego kanonizacja była potwierdzeniem tego, co miliony ludzi na całym świecie czuły od dawna - że był to człowiek wyjątkowej świętości, który swoim życiem i nauczaniem przybliżał ludzi do Boga. Proces kanonizacyjny Jana Pawła II był jednym z najszybszych w historii Kościoła. Wiele osób uważało go za świętego już za życia, widząc w nim autentycznego świadka wiary. Jego kanonizacja była wielkim wydarzeniem, które zgromadziło w Rzymie miliony wiernych.

Jan Paweł II był postacią, która na trwałe zmieniła oblicze nie tylko Kościoła katolickiego, ale i całego świata. Nadal dla wielu pozostaje wzorem człowieczeństwa, wiary i odwagi w głoszeniu prawdy. Jego dziedzictwo wciąż inspiruje i skłania do refleksji nad najważniejszymi pytaniami ludzkiej egzystencji.

