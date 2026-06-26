Janina Goss zarobiła w spółkach krocie. Przyjaciółka Kaczyńskiego wyleciała z PiS za niepłacenie składek!

Janina Goss, niegdyś "szara eminencja" PiS i bliska przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta ze struktur partii za niepłacenie składek.

To ta sama osoba, która pożyczyła prezesowi PiS pieniądze na leczenie matki, co zapewniło jej zaufanie i znaczące wpływy.

Dzięki tej znajomości, Goss zasiadała w radach nadzorczych państwowych gigantów (np. Orlen, PGE), zarabiając szacunkowo 1,5 mln zł w latach 2016-2023.

Jej kariera w państwowym gigancie paliwowym zakończyła się nagle z nadejściem nowego rządu, z adnotacją o braku wiedzy branżowej.

Dlaczego Janina Goss została usunięta z Prawa i Sprawiedliwości?

To jeden z najbardziej spektakularnych upadków w Prawie i Sprawiedliwości w ostatnich latach. Janina Goss, przez lata uważana za jedną z najbardziej zaufanych osób w otoczeniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z szeregów partii. Informację o wykluczeniu potwierdziły łódzkie struktury ugrupowania. To o tyle zaskakujące, że Goss zasłynęła kiedyś z pożyczenia prezesowi PiS pieniędzy (200 tys. złotych) na leczenie jego matki, co miało być dowodem ich niezwykle bliskiej relacji.

Informacja o wykluczeniu wieloletniej działaczki może być dla wielu szokiem, jednak powód - przynajmniej ten oficjalny - jest, delikatnie mówiąc, prozaiczny. Jak poinformowała szefowa łódzkich struktur partii, decyzja zapadła z powodu zaległości finansowych. Powodem wykluczenia Janiny Goss z PiS miało być niepłacenie składek członkowskich. To kuriozalna sytuacja, biorąc pod uwagę, że mówimy o osobie, która przez lata zarabiała setki tysięcy złotych rocznie dzięki stanowiskom otrzymywanym za rządów Zjednoczonej Prawicy. Decyzja o usunięciu z partii jest symbolicznym końcem pewnej epoki i pokazuje, że nawet najwierniejsi nie mogą już liczyć na taryfę ulgową.

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Kim jest Janina Goss? Kariera i bliska znajmość z domem Kaczyńskich

Janina Goss jest związaną z Łodzią radczynią prawną. Jest znana z zamiłowania do zielarstwa. Jak podawał kiedyś "Newsweek", Jadwiga Kaczyńska, matka polityków, poznała rodzinę Gossów z Łodzi u których zamieszkali podczas kręcenie zdjęć do „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. Goss opiekowała się ona wówczas braćmi i bywała stałym gościem na niedzielnych obiadach w domu Kaczyńskich.

Po 1989 r. Kaczyńskich i Goss połączyła też polityka. Wraz z Jarosławem i Lech współtworzyła Porozumienie Centrum. Jarosław Kaczyński w książce „O dwóch takich... Alfabet braci Kaczyńskich” wymieniał Janinę Goss obok Ludwika Dorna, Przemysława Gosiewskiego i Adama Lipińskiego jako najbardziej sprawdzonych działaczy partii.

Odnotowana w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” Dziennika Gazety Prawnej w 2016 (23. miejsce)

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Jej bliska relacja z Jarosławem Kaczyńskim przez lata przekładała się na konkretne korzyści finansowe. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości Janina Goss zasiadała w radach nadzorczych kluczowych spółek Skarbu Państwa. Poza Orlenem, do 2022 roku nadzorowała także Polską Grupę Energetyczną (PGE) oraz Bank Ochrony Środowiska. To właśnie te stanowiska były źródłem jej ogromnych dochodów. Jak wyliczyły media, w latach 2016-2023 Janina Goss, zasiadając w radach nadzorczych państwowych spółek, mogła zarobić łącznie ok. 1,5 mln zł. Po zmianie władzy Goss szybko pożegnała się z ciepłą posadą. Wyleciała z Orlenu w dniu zaprzysiężenia nowego rządu, czyli 13 grudnia 2023 r. W komitecie audytu przy jej nazwisku widniała adnotacja, że "nie posiada wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka" – podawał Business Insider.

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