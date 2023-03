Jeden produkt, różne ceny w Biedronce! Dlaczego w jednym sklepie jest drożej, a w drugim taniej?

Wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości przyszło po terminie opłaty? Sprawdź, co zrobić

Biedronka. Taki sam produkt, inna cena

Różne ceny w sklepach Biedronki w Jaworznie zauważył jeden z klientów sieci – pisze portal jaw.pl. Jak zwrócił uwagę sprawa nie dotyczyła produktów sprzedawanych aktualnie w promocji. Dziennikarze portalu sprawdzili, czy tak jest faktycznie. Okazało się, że czytelnik miał rację. Wyższe i niższe ceny dotyczyły takich produktów jak roszponka, rukola, pomidory czy śmietana.

Rukola i roszponka Vital Fresh w jednym sklepie kosztowała 5,49 zł, w drugim była tańsza – 3,99 zł, czyli 1,50 zł mniej. Z kolei śmietana Primo 30 proc. Zott była w cenie odpowiednio 4,14 zł i 3,89 zł. Pomidory na gałązce – tu różnica w cenie wynosiła 2 zł ( 12,99 zł/kg i 14,99 zł/kg).

Portal zapytał Rzecznika konsumentów o to, czy takie działania są zgodne z prawem? I jak się okazuje, że tak – nie ma obowiązku, aby sieć ustalała takie same ceny produktów w każdym sklepie. Na pewno ceny podawane w gazetkach czy reklamach telewizyjnych, muszą być wszędzie takie same, ale pozostałe produkty niewymienione w promocjach, mogą mieć różne ceny.

Mamy komentarz Biedronki w sprawie różnic w cenach

Zwróciliśmy się do Biedronki o komentarz w tej sprawie. Oto odpowiedź - Sieć Biedronka co do zasady prowadzi jednolitą politykę cenową na terenie całego kraju, która zakłada codzienne oferowanie klientom produktów ze wszystkich kategorii produktowych w najkorzystniejszych cenach w Polsce. Jednocześnie, jako firma dbająca o konkurencyjność na lokalnych rynkach, dopuszczamy możliwość wprowadzenia dodatkowych obniżek na poszczególne produkty, jeśli jest to korzystne dla naszych klientów. Tego typu decyzje są podejmowane w oparciu o lokalne uwarunkowania, poziom konkurencji oraz potrzeby naszych klientów, i z zasady obowiązują przez określony czas.

Sonda Czy robisz zakupy w Biedronce? Tak, chętnie i całkiem często Tak, ale tylko wtedy, gdy muszę Nie