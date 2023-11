i Autor: Shutterstock

Europejska płaca minimalna

Jedna pensja dla Niemca i Polaka. Ten kraj blokuje rewolucyjne zmiany w UE

Dania stanowczo sprzeciwia się minimalnym europejskim wynagrodzeniom. Wnosząc skargę przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dąży do unieważnienia całej unijnej dyrektywy w tej sprawie. Zaskakująco jednak, przyjmie także odrzucenie postanowień dotyczących rokowań zbiorowych. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia nowego polskiego rządu. "Dziennik Gazeta Prawna" ujawnił, że Dania złożyła skargę do TSUE dotyczącą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w kwestii minimalnych wynagrodzeń w UE.