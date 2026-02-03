Współpracowali z IKEA od lat 80. Teraz połowa załogi idzie na bruk

Zwolnienia grupowe w jeleniogórskiej fabryce mebli Zorka.

Utrata pracy przez ponad połowę załogi – łącznie 233 osoby do lata.

Główna przyczyna: drastyczny spadek zamówień od sieci IKEA.

Niepewna przyszłość dalszej współpracy ze szwedzkim gigantem.

Historyczne znaczenie zakładu jako jednego z najstarszych pracodawców w regionie.

Jeden z najstarszych zakładów w regionie jeleniogórskim znalazł się w poważnych tarapatach. Firma Zorka, znany producent mebli, rozpoczęła proces zwolnień grupowych, który dotknie znaczną część personelu. To informacja, która wstrząsnęła lokalnym rynkiem pracy.

Proces redukcji zatrudnienia zaczął się już na początku tego roku. W samym styczniu wypowiedzenia otrzymały 132 osoby. To jednak nie koniec cięć. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Radio ZET, do wakacji pracę stracą łącznie 233 osoby. Oznacza to, że zwolnienia grupowe w Zorce obejmą ponad połowę całej załogi. Skala redukcji jest ogromna i pokazuje, w jak głębokim kryzysie znalazł się producent mebli, który przez dekady był stabilnym miejscem pracy dla setek ludzi.

Dlaczego Zorka zwalnia pracowników? Kluczowy klient ogranicza zamówienia

Bezpośrednią przyczyną tak dużej redukcji zatrudnienia jest sytuacja z kluczowym i w zasadzie jedynym tak dużym klientem firmy. Spółka wprost komunikuje, że powodem problemów jest „drastyczny spadek zamówień” od szwedzkiej sieci IKEA. Taka decyzja meblowego giganta to potężny cios dla firmy, której produkcja od dekad była w dużej mierze uzależniona od jednego, strategicznego odbiorcy.

Model biznesowy oparty na jednym, dominującym kliencie, choć przez lata był wygodny i zapewniał stały dopływ zleceń, okazał się niezwykle ryzykowny. Gdy partner tej skali ogranicza zamówienia, cały zakład traci grunt pod nogami. Kłopoty finansowe i konieczność restrukturyzacji w firmie Zorka Jelenia Góra są więc bezpośrednim następstwem ochłodzenia relacji biznesowych ze Szwedami. Sytuacja pokazuje, jak krucha może być stabilność przedsiębiorstwa, którego losy są tak mocno powiązane z decyzjami jednego, zewnętrznego podmiotu.

źrodło: wiadomosci.radiozet.pl