Pościel z Lidla? To hit tej jesieni!

Kiedy dni stają się krótsze, a wieczory chłodniejsze, Lidl zaprasza do stworzenia przytulnego gniazdka. Czeka na Ciebie kolekcja pościeli w kwiatowe i jesienne wzory, które odmienią każdą sypialnię.Na półkach Lidla i na lidl.pl czeka pościel z mikrowłókna satynowego Livarno Home, teraz w promocji 10 zł taniej! Ceny? Szokująco niskie:

* poszwa na kołdrę 140 x 200 cm, poszewka na poduszkę 70 x 80 cm: tylko 24,99 zł/zestaw!

* poszwa na kołdrę 160 x 200 cm, 2 poszewki na poduszki 70 x 80 cm: jedyne 27,99 zł/zestaw!

* poszwa na kołdrę 220 x 200 cm, 2 poszewki na poduszki 70 x 80 cm: zaskakujące 37,99 zł/zestaw!

A to nie wszystko! W ofercie także pościel z bawełny satynowej Livarno Home, również 10 zł taniej:

* poszwa na kołdrę 140 x 200 cm, poszewka na poduszkę 70 x 80 cm: 69,99 zł/zestaw

* poszwa na kołdrę 160 x 200 cm, 2 poszewki na poduszki 70 x 80 cm: 79,99 zł/zestaw

* poszwa na kołdrę 220 x 200 cm, 2 poszewki na poduszki 70 x 80 cm: 89,99 zł/zestaw.

Lidl ma kołdry na każdą pogodę!

W Lidlu dwuwarstwowe kołdry Livarno Home na 4 pory roku? 30 zł taniej! Teraz za jedyne 79,99 zł/szt. Koniec z dylematem, jaką kołdrę wybrać!

A do tego poduszki Livarno Home: 40 x 40 cm za 14,99 zł/szt. i 70 x 80 cm za 29,99 zł/szt. A z aplikacją Lidl Plus prześcieradło z gumką Livarno Home kupisz 40% taniej!

Lidl zmienia dom w jesienny raj!

Nie zapomnij o dodatkach! W Lidlu zatrzęsienie jesiennych dekoracji! Krasnale Livarno Home za 29,99 zł/szt., poszewki na poduszki za 9,99 zł/szt., ciepłe koce z bouclé za 34,99 zł/szt. i dyniowe poduszki za 39,99 zł/zestaw.

Świece zapachowe w szkle Livarno Home kupisz za 17,99 zł/szt., a te z 3 nutami zapachowymi i efektem trzasku za 19,99 zł/szt. Do tego dynie i grzyby LED za 24,99 zł/szt. – wszystko, by poczuć magię jesieni!

