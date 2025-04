Polskie miasta zmagają się z depopulacją. Sosnowiec bierze sprawy w swoje ręce

Sosnowiec, podobnie jak wiele innych polskich miast, stoi w obliczu depopulacji. Spadek liczby ludności, spowodowany migracją młodych ludzi do większych ośrodków lub za granicę, stanowi realne zagrożenie dla przyszłości miasta. Władze Sosnowca postanowiły podjąć zdecydowane kroki, by odwrócić ten negatywny trend. Stworzono ambitny pakiet rozwiązań, mających na celu zachęcenie mieszkańców do pozostania w mieście, przyciągnięcie nowych rezydentów, a także ułatwienia dla rodzin z dziećmi. Wśród propozycji znalazły się bezpłatne żłobki, być może w przyszłości także przedszkola, wsparcie mieszkaniowe dla młodych rodzin oraz niemal darmowa komunikacja miejska.

Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, podkreśla, że działania te są odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców, z czego najważniejsza jest opieka nad dziećmi.

- Pomysłów mamy sporo. Czas pokaże, jak uda się je wdrożyć. Oparliśmy się na konkretnych danych, prowadziliśmy badania wśród różnych grup społecznych. One jasno wskazały, czego mieszkańcom brakuje najbardziej. Na czoło wysuwa się opieka nad najmłodszymi - wyjaśnia Chęciński w rozmowie z portalsamorządowy.pl.

Władze miasta nie ukrywają, że walka z depopulacją to długotrwały proces, wymagający kompleksowego podejścia i zaangażowania wielu stron.

Urodzisz w Sosnowcu? Możesz wygrać mieszkanie

Częścią działań prorodzinnych Sosnowca mają być comiesięczne losowania nagród pieniężnych dla mam (kwota nie jest na razie znana), oraz coroczne losowanie mieszkania dla kobiet, które urodzą w Sosnowcu.

- Zależy nam na tym, by młode mamy czuły, iż warto tu zostać. Szczegóły są jeszcze ustalane. Jaka będzie kwota comiesięcznego wsparcia - to wciąż niespodzianka. Ale mieszkanie na pewno raz w roku zostanie rozlosowane - powiedział prezydent Chęciński w rozmowie z Portalem Samorządowym.

Na loterii mieszkaniowej wsparcie się jednak nie kończy.

Sosnowiec wprowadza darmowe żłobki. W przyszłości prawdopodobnie darmowe przedszkola

Sztandarowym elementem strategii populacyjnej Sosnowca jest całkowita rezygnacja z opłat za miejskie żłobki w 2025 roku, oraz za wyżywienie w nich. Prezydent miasta podkreśla, że wraz z bezpłatnymi żłobkami, w mieście przybywa miejsc żłobkowych.

Dostęp do bezpłatnej opieki żłobkowej to nie tylko oszczędność dla rodziców, ale także szansa na szybszy powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, co z kolei przekłada się na poprawę sytuacji finansowej rodziny i rozwój zawodowy.

Sosnowiec planuje wprowadzić podobne zmiany w przedszkolach, w których obecnie bezpłatne jest pierwsze pięć godzin opieki. Miasto chce wydłużyć okres, aby dopasować go do potrzeb pracujących rodziców. Prezydent Sosnowca podkreślił, że "to nielogiczne", że czas pracy to 8 godzin, a przedszkole jest bezpłatne przez jedynie pięć. Zwłaszcza, że biorąc pod uwagę czas dojazdu do pracy, rodzic jest "wyłączony" z opieki nad dzieckiem przez nawet 10 godzin.

Sosnowiec planuje wdrożyć rozwiązania prorodzinne do połowy 2026 roku

W Sosnowcu opracowywany jest również plan, aby posiadacze karty mieszkańca (którą dostaną rodzice) mieli bezpłatne przejazdy komunikacją miejską (zwolnienie obowiązywałoby do 16. roku życia). W tej kwestii trwają jeszcze rozmowy z Zarządem Transportu Metropolitarnego.

Miasto planuje wdrożyć 25 zapowiedzianych inicjatyw prorodzinnych do połowy 2026 roku. Prezydent Sosnowca zapowiada, że na bieżąco będzie monitorowana ich skuteczność.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.