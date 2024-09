Jest decyzja RPP ws. stóp procentowych. Kiedy obniżka?

RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe na niezmienionych poziomach. Główna stopa wynosi zatem wciąż 5,75 proc. Utrzymuje się ona na tym poziomie od października 2023 r., kiedy to Rada dokonała obniżki stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. Wcześniej, we wrześniu 2023 r., RPP obniżyła stopy o 0,75 pkt. proc.

Główna stopa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 5,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 5,25 proc., stopa lombardowa – 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli została utrzymana na poziomie 5,8 proc., a stopa dyskontowa weksli wynosi nadal 5,85 proc.

Kiedy będą możliwe obniżki?

Według Adama Antoniaka z ING BSK, obniżki stóp procentowych rozpoczną się dopiero w II kw. 2025 r. W całym przyszłym roku stopy mogą zostać obniżone o 0,75-1 pkt proc.” – powiedział Adam Antoniak.

- „O wiele ciekawsza będzie konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Prezes jeszcze w lipcu deklarował, że stopy pozostaną bez zmian do 2026 r., jednak szereg innych członków RPP sugerowało, że jest tam grupa osób gotowych do obniżenia stóp wcześniej. I z ostatniej wypowiedzi Glapińskiego wynika, że po sierpniowym, niedecyzyjnym posiedzeniu Rady dołączył on do tych, którzy są gotowi obniżyć stopy procentowe w przyszłym roku” – dodał ekonomista ING BSK.

Glapiński powiedział w sierpniu PAP Biznes, że „nie można wykluczyć, że sytuacja gospodarcza rozwinie się w takim kierunku, iż dyskusja o dostosowaniu polityki pieniężnej będzie zasadna wcześniej niż w 2026 r.”. Zastrzegł jednak, że będzie to można zrobić, „gdy będzie pewność, że inflacja osiągnie szczyt, a prognozy pokażą, że obniża się trwale w kierunku celu”.

Polecany artykuł: Gigantyczna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców

QUIZ PRL. Kolejki, puste haki i listy społeczne, czyli co się działo w sklepach w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak nazywał się sklep w którym w Polsce Ludowej można było kupić rękodzieło ludowe i artystyczne? Cepelia Amelia Kamelia Dalej