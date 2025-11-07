Jest wniosek o przywrócenie wcześniejszych emerytur. Kto miałby je otrzymać?

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-11-07 12:44

Czy rolnicy znów będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę? Małopolska Izba Rolnicza (MIR) podjęła kroki w celu zmiany obowiązujących przepisów, składając wniosek do Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR). Celem jest umożliwienie rolnikom i rolniczkom przejścia na zasłużony odpoczynek w wieku odpowiednio 55 i 60 lat, uwzględniając specyfikę i trud ich pracy. Czy ten postulat ma szansę na realizację?

Starsza kobieta z siwymi włosami i banknotami 50 i 100 zł. Symbolizuje świadczenia dla emerytów, w tym emerytury rolnicze i trzynastki, które często są tematem artykułów na portalu Super Biznes. Kobieta patrzy w dal, co może oznaczać oczekiwanie na zmiany.

i

Autor: pexels Starsza kobieta z siwymi włosami i banknotami 50 i 100 zł. Symbolizuje świadczenia dla emerytów, w tym emerytury rolnicze i trzynastki, które często są tematem artykułów na portalu Super Biznes. Kobieta patrzy w dal, co może oznaczać oczekiwanie na zmiany.
  • Małopolska Izba Rolnicza (MIR) walczy o przywrócenie wcześniejszych emerytur dla rolników, proponując obniżenie wieku emerytalnego do 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn, pod warunkiem 30 lat opłacania składek w KRUS.
  • Propozycja MIR ma na celu dostosowanie przepisów emerytalnych do ciężkich warunków pracy w rolnictwie, które znacząco obciążają zdrowie rolników.
  • Rolnicy domagają się wprowadzenia "emerytur stażowych", podobnych do tych w ZUS, umożliwiających wcześniejsze przejście na świadczenie po osiągnięciu wymaganego stażu pracy, niezależnie od wieku.
  • Inicjatywa MIR jest odpowiedzią na obecne przepisy, które nie uwzględniają specyfiki pracy rolnika, i ma szansę wpłynąć na przyszłość wielu polskich rodzin rolniczych.

Małopolska Izba Rolnicza walczy o wcześniejsze emerytury dla rolników

Małopolska Izba Rolnicza (MIR) wystąpiła z ważnym wnioskiem do Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), dotyczącym przywrócenia możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę przez rolników. Inicjatywa ta dotycząca emerytury rolniczej, opisana szczegółowo w "Tygodniku Poradnik Rolniczy", ma na celu dostosowanie przepisów emerytalnych do realiów ciężkiej pracy w rolnictwie.

Propozycja zmian w systemie emerytalnym KRUS

Zgodnie z wnioskiem, kobiety pracujące w rolnictwie mogłyby przechodzić na emeryturę po ukończeniu 55 lat, natomiast mężczyźni po osiągnięciu 60. roku życia. Warunkiem koniecznym byłoby udokumentowanie co najmniej 30 lat opłacania składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Ta propozycja stanowi istotną zmianę w porównaniu do obecnych regulacji.

Przedstawiciele samorządu rolniczego podkreślają, że obecne przepisy w niewystarczający sposób uwzględniają specyfikę i obciążenia związane z pracą rolnika. Praca na roli, często wykonywana w trudnych warunkach atmosferycznych i wymagająca dużego wysiłku fizycznego, znacząco wpływa na zdrowie i kondycję rolników. Obecnie, prawo do pełnej emerytury przysługuje dopiero po ukończeniu 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn, niezależnie od stażu pracy i okresu opłacania składek.

Emerytury stażowe – rozwiązanie dla rolników?

Rolnicy oczekują wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią im wcześniejsze przejście na emeryturę, podobnie jak ma to miejsce w systemie ZUS, gdzie funkcjonują emerytury stażowe. Emerytury stażowe pozwalają na uzyskanie świadczenia po osiągnięciu określonego stażu pracy, niezależnie od wieku. Rolnicy argumentują, że z uwagi na trud i wysiłek wkładany w prowadzenie gospodarstw rolnych, powinni być objęci podobnymi regulacjami jak pracownicy w innych sektorach gospodarki.

Małopolska Izba Rolnicza, przekazując wniosek do KRIR, wyraża nadzieję na podjęcie konkretnych działań na szczeblu krajowym. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy rolników, a także doprowadzenie do zmian w systemie emerytalnym, które będą bardziej sprawiedliwe i uwzględniające specyfikę pracy w rolnictwie. Sprawa jest pilna, a rolnicy z niecierpliwością oczekują na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Warto śledzić dalsze losy tej inicjatywy, która może mieć istotny wpływ na przyszłość wielu polskich rodzin rolniczych.  

EMERYTURA ROLNICZA