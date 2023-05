Jesteś sprzedawcą na Vinted lub Allegro? Uważaj - skarbówka już cię obserwuje!

200 plus dla emerytów. Kto może dostać dodatkowe pieniądze?

Internetowi sprzedawcy trafią pod lupę skarbówki

"Skarbówkę interesują informacje, kto sprzedaje towary, co dokładnie, jakie dana osoba osiągnęła obroty i na jakie rachunki wpływają należności. Cel ustawy to uszczelnienie systemu podatkowego i tym samym zwiększenie wpływów do budżetu państwa" - informuje portal wyborcza.biz.

Ustawa jeszcze nie została przegłosowana. Dlaczego firmy zbierają dane?

O jakiej ustawie mowa? Mowa o rządowym projekcie ustawy o raportowaniu danych do Krajowej Administracji Skarbowej, która ma zostać przegłosowana w Sejmie we wrześniu 2023 roku.

Dlaczego więc firmy zbierają dane o użytkownikach już teraz? Jak wyjaśnia wyborcza.biz "w ustawie jest zaznaczone, że e-platformy będą musiały od 2024 r. dostarczać skarbówce wszystkich danych zebranych za okres od początku 2023 r. A to oznacza, że platformy już teraz powinny gromadzić dane o użytkowniku".

Sonda Czy korzystasz z platformy Vinted? Tak Nie