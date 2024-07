Joe Biden rezygnuje z walki o prezydenturę w USA! Jaki ma majątek?

Joe Biden nie będzie ubiegał się o reelekację. Trump wygra wybory?

W niedzielę Joe Biden opublikował na platformie X oświadczenie, w którym napisał, że Amerykanie "w ciągu ostatnich trzech i pół roku poczynili ogromne postępy jako naród".

"Dziś Ameryka ma najsilniejszą gospodarkę na świecie - napisał Biden - Dokonaliśmy historycznych inwestycji w odbudowę naszego narodu, obniżenie kosztów leków na receptę dla seniorów oraz udostępnienie niedrogiej opieki zdrowotnej rekordowej liczbie Amerykanów. Zapewniliśmy krytycznie potrzebną opiekę milionowi weteranów narażonych na działanie substancji toksycznych. Uchwalono pierwszą od 30 lat ustawę dotyczącą bezpieczeństwa broni. Mianowana została pierwsza Afroamerykanka do Sądu Najwyższego i uchwalono najważniejsze w historii świata ustawodawstwo klimatyczne. Ameryka nigdy nie była lepiej przygotowana niż my dzisiaj".

Biden podkreślił, że "razem pokonaliśmy pandemię zdarzającą się raz na sto lat i najgorszy kryzys gospodarczy od czasu Wielkiego Kryzysu. Chroniliśmy i zachowaliśmy naszą demokrację. Ożywiliśmy i wzmocniliśmy nasze sojusze na całym świecie".

Zaznaczył, że pełnienie funkcji prezydenta było dla niego największym zaszczytem w życiu. "I chociaż moim zamiarem było ubieganie się o reelekcję, uważam, że w najlepszym interesie mojej partii i kraju leży, abym ustąpił i skupił się wyłącznie na wypełnianiu moich obowiązków jako prezydenta przez pozostały okres mojej kadencji" - oświadczył. Dodał, że w tym tygodniu zwróci się do Narodu i wyjaśni powody swojej decyzji.

"Na razie chciałbym wyrazić moją najgłębszą wdzięczność wszystkim, którzy tak ciężko pracowali, abym został ponownie wybrany. Chcę podziękować wiceprezydent Kamali Harris za bycie niezwykłym partnerem w całej tej pracy. Chciałbym także wyrazić moje szczere uznanie narodowi amerykańskiemu za wiarę i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście" - napisał.

"Wierzę dziś w to, co zawsze wierzyłem: że nie ma nic, czego Ameryka nie mogłaby zrobić — jeśli zrobimy to razem. Musimy tylko pamiętać, że jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki" - podsumował obecny prezydent.

Jaki majątek posiada Joe Biden?

Joe Biden urodził się 20 listopada 1942 roku w Scranton w stanie Pensylwania. Jest to amerykański polityk, 46. prezydent Stanów Zjednoczonych, w latach 1973–2009 senator ze stanu Delaware, w latach 2009–2017 wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Podczas pełnienia funkcji senatora dojeżdżał ł do Kongresu Stanów Zjednoczonych z Delaware pociągiem.

Sam o sobie mawia "Middle class Joe" (Joe ze średniej klasy). Według danych amerykańskiego Forbesa wspólny majątek jego i jego małżonki Jill Biden wyceniany jest na 9 mln dolarów (dane na 2022 rok).

jaki sposób zgromadził taką sumę? Jako senator (w latach 1973-2009) zarabiał od 42,5 tys. dol. rocznie (początki kariery politycznej) do 174 tys. dol. rocznie. Pełniąc funkcję wiceprezydenta zarabiał około 230 tys. dol. rocznie. Joe Biden zarabia również pokaźne kwoty na wystąpieniach i tantiemach z książek (ok. 8 mln. dol.).

Jak donosi Associated Press podstawowa stawka Bidena za wystąpienie to 100 tys. dol. Pracując jako wykładowca na Penn Bridge Center for Diplomacy and Global Egagement na Uniwersytecie w Pensylwanii zarobił 540 tys. dol.

"Dwa domy Bidenów w Delaware są warte łącznie 4 mln dol." - informuje Forbes. Dokładnie tyle samo posiadają w gotówce oraz papierach inwestycyjnych. Pensja prezydenta Stanów Zjednoczonych to około 400 tys. dolarów rocznie. Ponadto piastujący funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych otrzymuje dodatki. Wśród nich jest dodatek reprezentacyjny wysokości 50 tys. dolarów, czy 100 tys. dolarów na podróże służbowe i 19 tys. dolarów na rozrywkę.