Już 2 stycznia ruszają przelewy z ZUS. Podwyżka aż o 3600 zł

Wypłaty 800 plus w 2024 roku. Tyle dostaną rodzice

Nadchodzi nowe 500 plus powiększone o 300 zł. Już od 1 stycznia 2024 kwota świadczenia wychowawczego będzie wynosić 800 zł miesięcznie. ZUS kwotę podnosi automatycznie, nie trzeba składać teraz żadnych wniosków. W związku z tym, że 1 stycznia jest dniem wolnym od pracy, to ZUS pierwsze przelewy na konta opiekunów dzieci zrobi już 2 stycznia. - 2 stycznia ZUS zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną kwotą. Do rodziców trafi 547 mln co obejmie 684 tys. dzieci. Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia. W tych dniach ZUS przekaże rodzicom łącznie ponad 1,6 mld zł - powiedziała cytowana przez PAP prezes ZUS Gertruda Uścińska. I dodała, że po Nowym Roku osoby uprawnione otrzymają wypłaty w nowej wysokości i zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zgodnie z ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na wypłatę wyrównania od 1 stycznia 2024 r. ZUS ma czas do 29 lutego 2024 r.

ZUS przypomniał w komunikacie, że podwyżkę świadczenia otrzymają te osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków przeznaczonych na utrzymanie dziecka niż w roku ubiegłym. Przy dwójce dzieci jest to 7200 zł, a trójce - 10 800 zł. Generalnie w ramach nowego świadczenia w ciągu roku na rzecz jednego dziecka na konto jego opiekuna wpłynie 9600 zł, przy dwójce dzieci to już 19 200 zł, zaś przy 3 mamy kwotę 28 800 zł.

Pieniądze to nie wszystko Tadeusz Białek