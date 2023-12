800 plus na koncie jeszcze w 2023 roku! Kto otrzyma wyższe świadczenie w grudniu?

Waloryzacja 500 plus do 800 plus

Grudzień 2023 to ostatni miesiąc wypłat świadczenia wychowawczego 500 plus przysługującego na dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 500 zł na każde dziecko w całości trafia do kieszeni rodziców lub opiekunów. Nie trzeba od niego odprowadzać podatków. Od 1 stycznia 2024 kwota wypłacana rodzicom będzie wynosić 800 zł. Rodzice i opiekunowie zyskają o 3600 zł rocznie więcej niż dotychczas. Na razie nie trzeba składać żadnego wniosku, by dostawać takie wyższe świadczenie. Dopiero od 1 lutego 2024 r. trzeba będzie wypełnić wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się w czerwcu 2024 r.

Niektórzy rodzice dostaną 800 plus już w grudniu

ZUS przelewa świadczenie na konta uprawnionych w dziesięciu terminach: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień każdego miesiąca. W grudniu rodzice mogą liczyć na nieco wcześniejsze przelewy. Powodem jest fakt, że 2, 9 i 16 grudnia to soboty, więc przelewy zostaną wykonane przez ZUS dzień wcześniej. Jest szansa, że także wypłaty przypadające na piątek 22 grudnia trafią na konta szybciej, gdyż ZUS zwykle starał się nie czekać do ostatniej chwili z przedświątecznymi przelewami – podaje ‘Rzeczpospolita”.

800 plus za styczeń może wpłynąć na kontach niektórych świadczeniobiorców już w grudniu 2023 roku. 2 stycznia 2024 r. - czyli pierwszy z terminów wypłat świadczenia - przypada tuż po Nowym Roku. W ubiegłych latach ZUS, aby dotrzymać tego terminu, przelewał świadczenia jeszcze w grudniu.

