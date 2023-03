i Autor: Pexels zdjęcie ilustracyjne

Zwrot podatku

Już 4 mld zł z podatku wróciły do Polaków. Przyspiesz zwrot podatku

Polacy rozliczają się z fiskusem. Trwa coroczna akcja PIT. Ze składaniem podatkowych zeznań spieszą się głównie te osoby, które mają spore odliczenia i liczą na zwrot podatku. - Do tej pory 6 mln podatników złożyło rozliczenie podatkowe za 2022 r., 4 mln Polaków zrobiło to za pośrednictwem systemu e-PIT - podał we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że już 2,5 mln podatników dostało zwroty, ich łączna kwota to 4 mld zł.