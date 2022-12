TOP 10 zmianach w podatkach w 2023. Kto zyska, kto straci?

Co nas czeka w nowym roku?

W roku 2022 w Ustawie PIT wprowadzonych zostało wiele zmian i poprawek, które miały znaczący wpływ na sposób rozliczania wynagrodzenia pracowników. Pracodawcy musieli w pierwszej kolejności dostosować się do zmian w związku z Polskim Ładem 1.0, następnie do ustawy wprowadzającej tzw. „rolowanie zaliczek” i końcowo do zmian w związku z Polskim Ładem 2.0.

Sposób rozliczania wynagrodzenia pracowników różnił się w każdym z wyżej wymienionych „systemów”, co skutkowało wzrostem niepewności zarówno pracowników jak i pracodawców co do finalnych kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych. Już niebawem pracodawcy wystawią informację PIT-11 za rok 2022, a pracownicy na tej podstawie będą musieli przygotować swoje rozliczenie roczne. Początek roku 2023 niestety nie jest łatwiejszy dla przedsiębiorców biorąc pod uwagę przykładowo kolejny pakiet zmian w Ustawie PIT obowiązujący od 1 stycznia.

Co nas czeka w 2023 r? Przeczytaj w galerii!

Źródło: Grant Thorton

