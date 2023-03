Skarbówka uderzy w wynajmujących mieszkania! Wchodzą nowe przepisy

Polskie matki mają problem z powrotem do pracy

Właściciele mieszkań, którzy wynajmują swoje lokale mają obowiązek zgłoszenia umowy najmu do skarbówki w ciągu 14 dni liczonych od dnia wynajęcia. Jednak wielu właścicieli tego nie robi i tym samym omija podatki. Od marca pole manewru będzie dużo mniejsze w przypadku umów, które są spisywane z notariuszem.

Jak pisze "Rzeczpospolita" wielu wynajmujących zabezpiecza się podpisując umowę o najem okazjonalny, z notarialnym oświadczeniu o poddaniu się egzekucji i wyprowadzce na dany adres po wygaśnięciu umowy. Taka umowa musi być zgłoszona w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.

Co więcej, ordynacja podatkowa (która zmieniła sie w marcu) zakłada, że notariusze muszą przekazywać do Krajowej Administracji Skarbowej wszystkie akty notarialne zaklasyfikowane jako "inne zdarzenia mogące spowodować powstanie zobowiązania podatkowego". Jak podaje "Rz" to dotyczy również umów najmu okazjonalnego.

Umowa nie będzie wysyłana do KAS jeśli nie będzie notarialna. Ale lepiej nie ryzykować

Gazeta powołuje się jednak na opinię, według której notariusze zauważają, że umowy najmu mogą nie mieć formy aktu notarialnego i wtedy nie trzeba będzie ich wysyłać do KAS. Podkreślają, że podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie tworzy obowiązku podatkowe, tworzy się dopiero, gdy ta umowa będzie miała formę notarialną. Jeśli jednak właściciel sam nie zgłosi umowy najmu okazjonalnego (gdy nie jest notarialna, a jedynie pomiędzy stronami) do skarbówki może straci prawa związane z oświadczeniami złożonymi przez najemcę.

