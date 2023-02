Najem okazjonalny. Jak prawidłowo rozliczyć kaucję od najemcy?

Jak rozliczyć się z kaucji przy najmie okazjonalnym?

Jak przypomina "Rzeczpospolita" z ustawy o ochronie praw lokatorskich wynika, że kaucja powinna zostać zwrócona w ciągu 30 dni od opróżnienia lokalu. W przypadku gdy najemca przedłuża umowę nie opuszcza nieruchomości, więc nie przysługuje mu zwrot kaucji, co dotyczy nie tylko wynajmu okazjonalnego, ale również na zasadach ogólnych, czy instytucjonalnego.

"Rz" pisze, że nawet jeśli mamy uwagi do lokatora przedłużającego umowę możemy ustalić np. nowy czynsz. Przyjmując, że kaucja jest niemniejsza niż jednokrotność czynszu, to jeśli rośnie opłata za wynajem, to rośnie kaucja, więc wynajmujący powinien wtedy do niej dopłacić. To jednak kwestia dogadania się obu stron przy parafowaniu nowej umowy.

Najemca również ma prawa dotyczące kaucji

Zgodnie z przepisami kaucja może zostać potrącona i rozliczona po tym jak zakończy się umowa najmu. Co za tym idzie - właściciel lokalu nie może wcześniej w żaden sposób jej przejąć, czy potrącić, nawet jeśli lokator zalega z czynszem. Kaucji nie można naruszać do momentu opróżnienia lokalu, dopiero po tym właściciel może ją potrącić w ramach pokrycia ewentualnych zniszczeń.

Co więcej, najemca ma prawo podważyć sposób rozliczenia kaucji. To w gestii właściciela nieruchomości jest sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego, w którym wykaże ewentualne szkody. Dlatego jako właściciel warto zrobić dokumentację fotograficzną mieszkania na których widać lokatorów (tak aby nie można było później podważyć terminu zrobienia zdjęć). To właśnie szczegółowy protokół pozwoli udowodnić właścicielowi, że doszło do szkód w mieszkaniu, za które zamierza potrącić kaucję.

Problem pojawia się również w sytuacji, w której np. wynajmujemy lokal na pokoje, bo w teorii najemca może oskarżyć o zniszczenia właściciela. To w naszej gestii pozostaje wykazanie, że nie bywaliśmy w wynajmowanym pomieszczeniu.

