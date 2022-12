Inwestycja w nieruchomości w czasach wysokiej inflacji

Zasady gospodarki wolnorynkowej są bardzo proste. To, co dla jednych jest uciążliwością i kłopotem, dla drugich może być okazją do zarobienia pieniędzy. Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie w przypadku rynku nieruchomości. Za sprawą rosnących stóp procentowych, klienci indywidualni, którzy chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, mają trudności w uzyskaniu kredytu. Mniejsi deweloperzy decydują się na wstrzymanie inwestycji w obawie przed większym kryzysem gospodarczym. Z drugiej strony to idealne warunki do podejmowania inwestycji przez wszystkich, którzy dysponują gotówką i chcą skorzystać na ożywieniu, które przyjdzie za jakiś czas.

Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, że po czasach zawieruchy, przychodzi gospodarcza wiosna i chcą jak najlepiej wykorzystać ten moment do zajęcia jeszcze lepszej pozycji rynkowej. I tak na przykład na korzyść branży deweloperskiej działa scenariusz obniżania stóp procentowych, który niedługo będzie musiał zacząć się spełniać. Do tego dochodzą ciągłe braki mieszkań na wynajem.

Inwestycja w mieszkanie na wynajem uważana jest za pewną z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że kapitał ulokowany w nieruchomość nie traci na wartości tak dużo z powodu inflacji. Ceny mieszkań trzymają się mocno. Poza tym, ograniczenia kredytowe i coraz większe kłopoty z uzyskaniem zewnętrznego finansowania przez klientów indywidualnych sprawiają, że sporo osób będzie zmuszonych wynajmować mieszkania. Warto więc wykorzystać ten trend i już dziś poszerzyć swój portfel inwestycyjny o nieruchomości. W największych miastach zainteresowanie najmem jest ogromne, a atrakcyjnych mieszkań zaczyna brakować.

Zakup mieszkania na wynajem to pewna inwestycja

Ciągle powiększamy bank ziemi, kontynuujemy swoje inwestycje. Chcemy na bieżąco przekazywać na rynek nowe nieruchomości. Jako deweloper zdajemy sobie sprawę, że inwestycja w nieruchomości na wynajem jest dziś świetną alternatywą na przykład dla lokaty bankowej – tłumaczy Michał Sapota, prezes Heritage Real Estate Investment Trust.

Widać to w danych sprzedażowych. Nawet niewielkie, miesięczne spadki sprzedaży u deweloperów konsolidują rynek. Warto zdać sobie sprawę, że ostatnie lata to okres bardzo gwałtownych, wręcz nienaturalnych wzrostów. To, co dzieje się aktualnie, to element normalizacji.

Inwestowanie w mieszkania na wynajem jest nadal bardzo atrakcyjne. Z jednej strony wspomniana już walka ze skutkami inflacji, utratą wartości pieniądza. Z drugiej strony po latach wartość mieszkań zwykle rośnie, a dodatkowo otrzymujemy dochód z wynajmu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że inwestycja w mieszkanie na wynajem jest praktycznie bezobsługowa. Po tym, jak znajdziemy lokatora, pozostanie nam tylko kontrola regularności dokonywanych przez niego przelewów z tytułu odstępnego. Dziś rentowność takiej inwestycji sięga nierzadko 11-12%. To zdecydowanie więcej niż nawet bardzo drogie kredyty hipoteczne. Oczywiście mniej niż inflacja, ale i tak jest to korzystne rozwiązanie. Nie istnieją tu takie ryzyka, jak chociażby te charakterystyczne dla inwestycji na rynku kapitałowym. Nieruchomości nie cechują tak ogromne wahania cen, jak ma to miejsce w przypadku akcji.

Łańcuchy dostaw odbudowują się, a skala inwestycji nie tylko w Polsce, ale też na świecie, maleje. Ma to wpływ na normalizację cen wielu materiałów budowlanych. Do tego zrywanie kontraktów budowlanych powoduje, że dostępność ekip budowlanych wzrosła. Zanim rynek i banki zauważą zmianę trendu, pojawia się okazja dla tych, którzy trzymają rękę na pulsie. My ją widzimy, nie zatrzymujemy się. Zwiększamy skalę i wprowadzamy nowe projekty – komentuje Michał Sapota.

Przewidywania analityków wskazują, że już w 2023 roku ma rozpocząć się stopniowe obniżanie stóp procentowych. Rok później mogą wynosić już poniżej 5%. Część ekspertów podnosi również postulat, by w krok za stopniową obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, Komisja Nadzoru Finansowego zarekomendowała poluzowanie warunków udzielania kredytów. Pozwoli to na łatwiejszy dostęp do finansowania, co z kolei naturalnie zwiększy popyt na mieszkania.

Sonda Czy masz mieszkanie własnościowe, czy wynajmujesz? Własnościowe Wynajmuję TBS