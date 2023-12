Już dzisiaj kolejny szczęśliwy dzień dla emerytów! ZUS szykuje specjalny prezent

Emerytury w grudniu 2023

Wypłaty grudniowych emerytur będą odbywały się wcześniej niż wypłaty świadczeń w innych miesiącach. Jest nawet grupa seniorów, która jeszcze w grudniu dostanie styczniową emeryturę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w poprzedni piątek rozpoczął wypłaty grudniowych świadczeń emerytalnych. Zwykle emerytury wypłacane są w siedmiu terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli wypłata przypada na weekend lub święto, ZUS wypłaca świadczenia wcześniej. Właśnie z taką sytuacja będziemy mieli do czynienia w grudniu, kiedy to między innymi 25. dnia miesiąca przypadnie pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Kiedy zatem seniorzy, których termin wypłaty emerytur wypadnie w dzień wolny od pracy, dostaną swoje grudniowe świadczenia?

W związku z tym, że 25 grudnia to Boże Narodzenie, osoby, które mają wyznaczony na ten dzień termin wypłat świadczeń z ZUS, otrzymają swoje świadczenia najpóźniej 22 grudnia. Wcześniejsze wypłaty powinny również dotrzeć do osób, które mają termin wypłaty ustalony na 10. dzień miesiąca. Tego dnia w grudniu przypada niedziela, więc przelew czy przekaz powinien dotrzeć do nich już 8 grudnia.

To jeszcze nie koniec nadchodzących zmian! Osoby, które mają termin wypłaty swojego świadczenia z ZUS w terminie na 1. dzień miesiąca (w tym wypadku już stycznia), dostaną dodatkowe przelewy z ZUS (lub od innego płatnika) już 29 grudnia. Powód zmian jest błahy, po prostu 1 stycznia przypada w Nowy Rok, więc ZUS musi wypłacić pieniądze wcześniej.

Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka Pytanie 1 z 10 W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych? 1944 1946 1948 Dalej