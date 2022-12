Jarosław Kaczyński w Legnicy o emeryturach i dodatkowych świadczenia dla seniorów

3 grudnia 2022 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się ze zwolennikami partii w Legnicy. Podczas spotkania prezes partii rządzącej poruszył kwestie związane z polskim systemem emerytalnym oraz dodatkowymi świadczeniami skierowanymi do seniorów.

"Jest waloryzacja, która będzie poważna i są te dwie metody, czyli 13. i 14. Sądzę, że one będą dostosowane do tej sytuacji inflacyjnej, czyli obfite i w tej chwili innych możliwości nie widzimy, bo szanowni państwo jest kryzys. Musicie państwo pamiętać, że my nie działamy w sytuacji, w której możemy powiedzieć "no to pożyczamy 10 czy 15 mld zł więcej, bo te obligacje są na 1,5 proc. To z punktu widzenia takiego państwa jak Polska nie ma takiego znaczenia". Dzisiaj mamy sytuację zupełnie inną i musimy to brać pod to pod uwagę" - powiedział podczas spotkania Jarosław Kaczyński cytowany przez dziennik "Fakt".

Kiedy obiecane emerytury stażowe? Prezes PiS rozwiewa wątpliwości

Tą wypowiedzią Jarosław Kaczyński rozwiał wszelkie złudzenia dotyczące emerytur stażowych. O wprowadzenie tego świadczenia od lat zabiegają m.in. związkowcy z NSZZ Solidarność. Ich głównym postulatem jest to, by jedynym wyznacznikiem przejścia na emeryturę nie był sam wiek emerytalny, ale również staż pracy.

"Mamy bardzo dużą, w stosunku do populacji, liczbę emerytów i to też musimy brać pod uwagę. To wynika ze struktury wiekowej społeczeństwa, ale też z tego, że te emerytury w Polsce są przyznawane w młodym wieku, młodszym niż gdzie indziej. My to przywróciliśmy i nie chcemy tego zmieniać, ale musicie też pamiętać, że to ma pewną cenę. To obniża emerytury (...) Ci, którzy postulują, by dostawać emerytury nawet mając 50-kilka lat, muszą pamiętać, że te emerytury będą znacznie niższe. Nic się na to nie poradzi. Rząd nie może produkować pieniędzy, bo to będzie oznaczać hiperinflację" - podkreślił prezes PiS cytowany przez portal money.pl.

Emerytury stażowe. Projekty trafiły do Sejmu

W grudniu 2021 roku w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego złożonego przez członków NSZZ Solidarność ws. emerytur stażowych. Pod projektem zebrano 235 000 podpisów. Projekt zakładał, że prawo do takiego świadczenia miałyby osoby, które osiągnęły wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy. Emerytura stażowa przysługiwałaby, pod warunkiem że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie jest niższa od minimalnej emerytury. Projekt trafił do komisji polityki społecznej i rodziny - przypomina portal money.pl.

Jak przytacza portal money.pl "w grudniu 2021 roku do Sejmu trafił też prezydencki projekt dotyczący emerytur stażowych. Przewiduje on, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić osoby, które mają odpowiednio wysoki staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet i 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Projekt obejmuje regulacją osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, a także tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych".

