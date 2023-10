Kaczyński, Senyszyn i Cymański zarabiają krocie i dostają olbrzymie emerytury. Ile?

Emerytury posłów

Posłowie mają prawo do pobierania emerytur tak jak każda osoba, która takie świadczenie sobie wypracowała. Na czas parlamentarnej kadencji nie muszą na przykład zawieszać prawa do pobierania świadczeń. Posłowie mają emerytury i legalnie je pobierają. Są posłowie, których konta z tego tytułu są bardzo dobrze zasilane. I co ciekawe, niekoniecznie są to europosłowie, którzy mają też prawa do emerytur z Brukseli. Wzięliśmy pod lupę oświadczenia majątkowe posłów, które składają na koniec kadencji. Informacje w nich zawarte powinny przedstawiać stan majątkowy na moment składania oświadczenia majątkowego, czyli sierpień/wrzesień 2023. Choć większość emerytowanych posłów ma duże doświadczenie w składaniu oświadczeń majątkowych, to wciąż panuje w nich spora dowolność, np. jedni podają kwoty brutto inni zaś netto, jedni za dany rok, a inni rozliczenie miesięczne. W związku z taką dowolnością, ujednolicamy system poprzez ujęcie kwot w zaokrągleniu i widełkach. Przypomnijmy, 15 października odbywają się w Polsce wybory parlamentarne, więc kadencja obecnych parlamentarzystów dobiega końca.

Posłem, który pobiera rekordowo wysoką emeryturę okazał się Czesław Siekierski z PSL, który w sumie otrzymał ponad 266 tys. zł emerytury, co miesięcznie daje ponad 30 tys. zł. Za nim plasuje się Tadeusz Zwiefka ze świadczeniem emerytalnym przekraczającym 28 tys. zł i Bogusław Sonik 24,57 tys. zł. Te rekordy ciężko pobić nawet innym emerytowanym europosłom. Na przykład Joanna Senyszyn z SLD miesięcznie otrzymuje emeryturę bliską 20 tys. zł. To najwyższa stawka wśród posłanek emerytek.

Jaką emeryturę ma Kaczyński, Macierewicz, Cymański?

Jest duża grupa posłów ze świadczeniami emerytalnymi w przedziale 10-13 tys. zł. Do tego grona należą m.in. Antoni Macierewicz (PiS), Joanna Fabisiak (KO), Tadeusz Cymański (PiS), Krzysztof Tchórzewski (PiS), Bolesław Piecha (PiS).

Niewiele poniżej 10 tys. zł zaś otrzymują Jarosław Kaczyński (PiS), Henryk Kowalczyk (PiS), Stanisław Żuk (PSL). A niewiele powyżej 6 tys. zł emerytury dostają m.in. Wanda Nowicka (SLD), Ryszard Terlecki (PiS). Zaś emerytura marszałka Sejmu RP Elżbiety Witek (PiS) przekracza 5 tys. zł.

