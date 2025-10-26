Kalendarz niedziel handlowych 2025. Czy niedziela 26 października to niedziela handlowa?

W 2025 roku pozostały jeszcze tylko 3 niedziele handlowe, wszystkie w grudniu (7, 14 i 21), idealne na przedświąteczne zakupy.

Wielu z nas, przyzwyczajonych do swobodnych zakupów w każdy dzień tygodnia, z pewnością zadaje sobie pytanie: kiedy wypadają niedziele handlowe? Zmiany w prawie regulującym handel w niedziele wprowadziły pewne zamieszanie, dlatego warto być na bieżąco z aktualnym kalendarzem. Prawo ograniczające handel w niedziele weszło w życie w 2018 roku, stopniowo zaostrzając ograniczenia. Początkowo zakaz handlu obowiązywał tylko w wybrane niedziele, ale z czasem został rozszerzony na większość niedziel w roku. Celem wprowadzenia tych regulacji było zapewnienie pracownikom handlu większej ilości wolnego czasu i możliwości spędzania go z rodziną.

Kalendarz niedziel handlowych 2025

Rok 2025 zbliża się powoli ku końcowi, a wraz z nim rośnie ciekawość, ile niedziel handlowych jeszcze przed nami. Na szczęście, dla tych, którzy lubią niedzielne zakupy, mamy dobre wieści! "W tym roku jeszcze 3 niedziele handlowe i wszystkie w grudniu: 7, 14 i 21 grudnia. To doskonała okazja, aby przed świętami Bożego Narodzenia spokojnie zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne produkty i prezenty. Zatem niedziela przypadająca na dzień 26 października 2025 roku nie jest niedzielą handlową. I w tę niedzielę nie zrobimy zakupów przed Dniem Wszystkich Świętych, choć sklepy sieciowe przygotowały wiele promocji.

Grudzień to miesiąc, w którym wielu z nas intensywnie przygotowuje się do świąt. Ostatnie niedziele handlowe w roku to doskonała okazja, aby uniknąć przedświątecznego tłumu i w komfortowych warunkach dokonać wszystkich niezbędnych zakupów. Można wtedy spokojnie wybrać prezenty dla bliskich, zaopatrzyć się w artykuły spożywcze na świąteczny stół oraz kupić dekoracje, które wprowadzą magiczną atmosferę do naszych domów.

Chociaż jeszcze trwa 2025 rok, warto już teraz zastanowić się nad kalendarzem niedziel handlowych w 2026 roku. Informacje na temat tego, jak będzie wyglądał handel w niedziele w przyszłym roku, będą aktualizowane na bieżąco. Warto śledzić komunikaty rządowe i informacje w mediach, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w przepisach.

Alternatywy dla zakupów w niedzielę niehandlową

Jeśli potrzebujemy zrobić zakupy w niedzielę niehandlową, warto pamiętać o kilku alternatywach:

Sklepy osiedlowe: Małe sklepy osiedlowe, często prowadzone przez właścicieli, mogą być otwarte w niedziele niehandlowe.

Stacje benzynowe: Na stacjach benzynowych można kupić podstawowe produkty spożywcze i artykuły higieniczne.

Sklepy internetowe: Zakupy online są dostępne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Gastronomia i rozrywka: Restauracje, kawiarnie, kina i inne lokale rozrywkowe są zazwyczaj otwarte w niedziele niehandlowe.

