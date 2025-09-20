Kalendarz niedziel handlowych 2025. Czy takie sklepy jak Lidl czy Biedronka czynne są w niedzielę 21 września 2025?

2025-09-20 8:07

Jeśli planujesz weekendowe szaleństwo zakupowe, sprawdź, ile niedziel handlowych zostało w 2025 roku. Kalendarz może Cię zaskoczyć, ponieważ większość z nich już minęła! Zastanawiasz się, czy 21 września 2025 roku to dzień, kiedy sklepy będą otwarte? Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja z handlem w niedziele w popularnych sieciach takich jak Lidl, Biedronka i Dino.

i

Wejście do marketu Carrefour z dużym logo i przeszklonymi drzwiami, obok których widnieją godziny otwarcia wskazujące na handel również w niedziele. Widoczne plakaty z ofertą produktów BIO.

Z pewnością wielu z nas przyzwyczaiło się do możliwości robienia zakupów w niedzielę. Jednak w Polsce, już od kilku lat, obowiązują ograniczenia w handlu w ten dzień. Spójrzmy prawdzie w oczy – większość niedziel handlowych zaplanowanych na 2025 rok już za nami. Czy to oznacza, że musimy zapomnieć o niedzielnych zakupach w dużych sklepach? Nie do końca!

Wiele osób zapewne zastanawia się, czy konkretna niedziela, na przykład 21 września 2025 roku, jest dniem handlowym. Odpowiedź jest prosta: nie, niedziela przypadająca na dzień 21 września 2025 roku nie jest niedzielą handlową. Na kolejne okazje do zrobienia zakupów w niedzielę w popularnych sieciach handlowych trzeba będzie jeszcze poczekać.

Handel w niedziele. Regulacje prawne

W Polsce podstawą prawną ograniczeń w handlu w niedziele jest ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wprowadziła ona stopniowe ograniczanie możliwości prowadzenia handlu w niedziele, a obecnie handel dozwolony jest tylko w kilka niedziel w roku. Oto lista niedziel handlowych, które pozostały w 2025 roku:

  • niedziela handlowa 7 grudnia 2025,
  • niedziela handlowa 14 grudnia 2025,
  • niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Jak widać, na możliwość zrobienia zakupów w niedzielę w dużych sklepach musimy poczekać do grudnia. Te trzy niedziele w grudniu dają nam szansę na przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Mimo zakazu handlu w niedziele, ustawa przewiduje szereg wyjątków. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Gdzie zatem możemy zrobić zakupy, gdy Lidl, Biedronka czy Dino są zamknięte?

  • Stacje benzynowe: Mogą prowadzić sprzedaż przez całą dobę, również w niedziele niehandlowe. To idealne miejsce, aby kupić podstawowe produkty, napoje czy przekąski.
  • Apteki: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów. To kluczowe dla osób potrzebujących pilnie leków lub środków medycznych.
  • Kwiaciarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta. To dobra wiadomość dla tych, którzy chcą sprawić komuś radość kwiatami.
  • Piekarnie i lodziarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta. Świeże pieczywo lub lody to doskonały sposób na umilenie sobie dnia.
  • Sklepy, w których za ladą stoi właściciel: Jeśli za ladą stoi właściciel sklepu, może on prowadzić sprzedaż w niedziele niehandlowe. To często małe, lokalne sklepy, które oferują unikalne produkty.
  • Placówki gastronomiczne: Restauracje, bary i kawiarnie mogą być otwarte w niedziele i święta. To idealne miejsce na rodzinny obiad lub spotkanie z przyjaciółmi.
  • Placówki rozrywkowe: Kina, teatry, muzea i inne placówki rozrywkowe mogą być otwarte w niedziele i święta. To świetny sposób na spędzenie czasu wolnego.
