Z pewnością wielu z nas przyzwyczaiło się do możliwości robienia zakupów w niedzielę. Jednak w Polsce, już od kilku lat, obowiązują ograniczenia w handlu w ten dzień. Spójrzmy prawdzie w oczy – większość niedziel handlowych zaplanowanych na 2025 rok już za nami. Czy to oznacza, że musimy zapomnieć o niedzielnych zakupach w dużych sklepach? Nie do końca!

Wiele osób zapewne zastanawia się, czy konkretna niedziela, na przykład 21 września 2025 roku, jest dniem handlowym. Odpowiedź jest prosta: nie, niedziela przypadająca na dzień 21 września 2025 roku nie jest niedzielą handlową. Na kolejne okazje do zrobienia zakupów w niedzielę w popularnych sieciach handlowych trzeba będzie jeszcze poczekać.

Handel w niedziele. Regulacje prawne

W Polsce podstawą prawną ograniczeń w handlu w niedziele jest ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wprowadziła ona stopniowe ograniczanie możliwości prowadzenia handlu w niedziele, a obecnie handel dozwolony jest tylko w kilka niedziel w roku. Oto lista niedziel handlowych, które pozostały w 2025 roku:

niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Jak widać, na możliwość zrobienia zakupów w niedzielę w dużych sklepach musimy poczekać do grudnia. Te trzy niedziele w grudniu dają nam szansę na przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Mimo zakazu handlu w niedziele, ustawa przewiduje szereg wyjątków. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Gdzie zatem możemy zrobić zakupy, gdy Lidl, Biedronka czy Dino są zamknięte?

Stacje benzynowe: Mogą prowadzić sprzedaż przez całą dobę, również w niedziele niehandlowe. To idealne miejsce, aby kupić podstawowe produkty, napoje czy przekąski.

Apteki: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów. To kluczowe dla osób potrzebujących pilnie leków lub środków medycznych.

Kwiaciarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta. To dobra wiadomość dla tych, którzy chcą sprawić komuś radość kwiatami.

Piekarnie i lodziarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta. Świeże pieczywo lub lody to doskonały sposób na umilenie sobie dnia.

Sklepy, w których za ladą stoi właściciel: Jeśli za ladą stoi właściciel sklepu, może on prowadzić sprzedaż w niedziele niehandlowe. To często małe, lokalne sklepy, które oferują unikalne produkty.

Placówki gastronomiczne: Restauracje, bary i kawiarnie mogą być otwarte w niedziele i święta. To idealne miejsce na rodzinny obiad lub spotkanie z przyjaciółmi.

Placówki rozrywkowe: Kina, teatry, muzea i inne placówki rozrywkowe mogą być otwarte w niedziele i święta. To świetny sposób na spędzenie czasu wolnego.

Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.