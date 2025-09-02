Butelkomaty w Aldi – jak to działa?

Aldi przygotowuje się do wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Od 1 września 2025 roku we wszystkich sklepach sieci w kraju ruszyły testy butelkomatów, umożliwiając klientom zwrot opakowań i uzyskanie rabatu na kolejne zakupy.

W ramach akcji testowej każdy klient Aldi może oddać do butelkomatu plastikowe butelki (do 3 litrów) i puszki (do 1 litra). Warunkiem jest, aby opakowania były puste, niezgniecione i posiadały czytelny kod kreskowy. Za każde prawidłowo zwrócone opakowanie klient otrzymuje 10 groszy rabatu, który może wykorzystać podczas następnych zakupów w Aldi.

Butelkomaty są już dostępne w ponad 370 sklepach Aldi w całej Polsce. Testy potrwają do 30 września 2025 roku. Szczegółowe informacje i regulamin akcji dostępne są na dedykowanej stronie.

Aldi stawia na wygodę klientów

„Jesteśmy w pełni przygotowani – jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem systemu kaucyjnego w Polsce zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy maszyny do zwrotu opakowań dla naszych klientów. Dzięki temu odwiedzający sklepy Aldi mogą już teraz korzystać z prostego i intuicyjnego procesu zwrotu opakowań, który idealnie wpisuje się w model zakupów oferowany przez Aldi i wzmacnia naszą obietnicę bycia siecią dyskontową przyjazną dla każdego klienta” – mówi Judyta Ciesińska, Starszy Manager ds. projektów i procesów w Aldi Polska.

Udostępnienie butelkomatów we wszystkich sklepach to ważny etap w przygotowaniach sieci do nadchodzących zmian. Aldi skupia się nie tylko na dostosowaniu rozwiązań technologicznych i logistycznych, ale również na budowaniu pozytywnego doświadczenia klientów. Przy każdym butelkomacie dostępne są dla klienta informacje jak przejść przez cały proces zwrotu i w jaki sposób skorzystać z rabatu.

