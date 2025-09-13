- Tylko 3 niedziele handlowe w 2025 roku: Handel w dużych sklepach, takich jak Lidl czy Biedronka, będzie dozwolony wyłącznie 7, 14 i 21 grudnia 2025 roku.
- 14 września 2025 to niedziela niehandlowa: Pomimo mylącego zapisu w tekście, 14 września 2025 roku sklepy wielkopowierzchniowe będą zamknięte.
- Wiele placówek otwartych w niedziele niehandlowe: Zakaz nie dotyczy m.in. stacji benzynowych, aptek, kwiaciarni, piekarni, restauracji oraz sklepów, gdzie sprzedaje właściciel.
- Konieczność sprawdzenia kalendarza: Przed każdą niedzielą warto upewnić się, czy jest ona handlowa, aby uniknąć zaskoczenia zamkniętymi sklepami.
W Polsce już kolejny rok obowiązuje zakaz handlu w niedzielę. Kiedy sklepy takie jak Lidl, Biedronka, Dino będą otwarte, a kiedy zamknięte w 2025 roku? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, handel w niedziele jest mocno ograniczony. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wprowadziła stopniowe ograniczanie możliwości prowadzenia handlu w niedziele. Obecnie handel dozwolony jest jedynie w kilka niedziel w roku. Oto konkretny kalendarz niedziel handlowych na 2025 rok, które jeszcze przed nami:
- niedziela handlowa 7 grudnia 2025,
- niedziela handlowa 14 grudnia 2025,
- niedziela handlowa 21 grudnia 2025.
Tak są czynne sklepy w niedzielę 14.09.2025
Jak widać w kalendarzu, niedziela przypadająca na dzień 14 września 2025 roku nie jest niedzielą handlową. Na niedzielę handlową trzeba długo czekać. W niedziele niehandlowe, kiedy to wielkopowierzchniowe sklepy i dyskonty takie jak sklepy sieci Lidl i Biedronka są zamknięte ustawa przewiduje szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Do takich placówek należą:
- stacje benzynowe: Mogą prowadzić sprzedaż przez całą dobę, również w niedziele niehandlowe,
- apteki: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów,
- kwiaciarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta,
- piekarnie i lodziarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta,
- sklepy, w których za ladą stoi właściciel: Jeśli za ladą stoi właściciel sklepu, może on prowadzić sprzedaż w niedziele niehandlowe,
- placówki gastronomiczne: restauracje, bary i kawiarnie mogą być otwarte w niedziele i święta,
- placówki rozrywkowe: Kina, teatry, muzea i inne placówki rozrywkowe mogą być otwarte w niedziele i święta.