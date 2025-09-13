Kalendarz niedziel handlowych 2025. W te niedziele można robić zakupy w supermarketach

Ile jeszcze przed nami niedziel handlowych w 2025 roku? Miłośnicy weekendowych zakupów mogą się zdziwić. Patrząc na kalendarz niedziel handlowych, wyraźnie widać, że większość niedziel handlowych zaplanowanych na 2025 rok już za nami. Czy niedziela 14 września 2025 roku jest niedzielą handlową?

  • Tylko 3 niedziele handlowe w 2025 roku: Handel w dużych sklepach, takich jak Lidl czy Biedronka, będzie dozwolony wyłącznie 7, 14 i 21 grudnia 2025 roku.
  • 14 września 2025 to niedziela niehandlowa: Pomimo mylącego zapisu w tekście, 14 września 2025 roku sklepy wielkopowierzchniowe będą zamknięte.
  • Wiele placówek otwartych w niedziele niehandlowe: Zakaz nie dotyczy m.in. stacji benzynowych, aptek, kwiaciarni, piekarni, restauracji oraz sklepów, gdzie sprzedaje właściciel.
  • Konieczność sprawdzenia kalendarza: Przed każdą niedzielą warto upewnić się, czy jest ona handlowa, aby uniknąć zaskoczenia zamkniętymi sklepami.

W Polsce już kolejny rok obowiązuje zakaz handlu w niedzielę. Kiedy sklepy takie jak Lidl, Biedronka, Dino będą otwarte, a kiedy zamknięte w 2025 roku? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, handel w niedziele jest mocno ograniczony. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wprowadziła stopniowe ograniczanie możliwości prowadzenia handlu w niedziele. Obecnie handel dozwolony jest jedynie w kilka niedziel w roku. Oto konkretny kalendarz niedziel handlowych na 2025 rok, które jeszcze przed nami:

  • niedziela handlowa 7 grudnia 2025,
  • niedziela handlowa 14 grudnia 2025,
  • niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Tak są czynne sklepy w niedzielę 14.09.2025

Jak widać w kalendarzu, niedziela przypadająca na dzień 14 września 2025 roku nie jest niedzielą handlową. Na niedzielę handlową trzeba długo czekać. W niedziele niehandlowe, kiedy to wielkopowierzchniowe sklepy i dyskonty takie jak sklepy sieci Lidl i Biedronka są zamknięte ustawa przewiduje szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Do takich placówek należą:

  • stacje benzynowe: Mogą prowadzić sprzedaż przez całą dobę, również w niedziele niehandlowe,
  • apteki: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów,
  • kwiaciarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta,
  • piekarnie i lodziarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta,
  • sklepy, w których za ladą stoi właściciel: Jeśli za ladą stoi właściciel sklepu, może on prowadzić sprzedaż w niedziele niehandlowe,
  • placówki gastronomiczne: restauracje, bary i kawiarnie mogą być otwarte w niedziele i święta,
  • placówki rozrywkowe: Kina, teatry, muzea i inne placówki rozrywkowe mogą być otwarte w niedziele i święta.
