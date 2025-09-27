• W 2025 roku pozostały tylko 3 niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia, idealne na świąteczne zakupy.
• Niedziela 28 września 2025 roku jest niedzielą niehandlową, więc większość sklepów, w tym Lidl i Biedronka, będzie zamknięta.
• Planując zakupy, pamiętaj o sprawdzeniu godzin otwarcia, zwłaszcza w niedziele niehandlowe.
• Artykuł pomoże Ci efektywnie zaplanować weekendowe zakupy, unikając rozczarowań związanych z zamkniętymi sklepami.
Jeśli ktoś liczy na wiele okazji do niedzielnych zakupów w 2025 roku, to może być nieco rozczarowany. Większość niedziel handlowych w tym roku już minęła. Ale nie ma co się martwić, wciąż jest szansa na zaplanowanie wizyty w ulubionych sklepach! Które niedziele handlowe pozostały w 2025 roku? Oto lista niedziel handlowych, które jeszcze czekają na nas w 2025 roku:
- niedziela handlowa 7 grudnia 2025,
- niedziela handlowa 14 grudnia 2025,
- niedziela handlowa 21 grudnia 2025.
Wszystkie pozostałe niedziele handlowe przypadają na grudzień, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. To doskonała okazja, aby zrobić świąteczne zakupy, poszukać prezentów dla najbliższych i zaopatrzyć się w produkty na świąteczny stół.
A co z niedzielą 28 września 2025?
Wiele osób zastanawia się, czy 28 września 2025 roku jest niedzielą handlową. Niestety, odpowiedź brzmi: nie. Oznacza to, że większość sklepów, w tym popularne sieci takie jak Lidl, Biedronka i Dino, będzie w tym dniu zamknięta. Warto o tym pamiętać, planując swoje zakupy.
Jak zatem efektywnie zaplanować zakupy weekendowe. Oto kilka wskazówek:
- Sprawdź godziny otwarcia: Mimo że w niedziele niehandlowe większość sklepów jest zamknięta, niektóre placówki mogą być otwarte w zmienionych godzinach. Warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnego sklepu, np. na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.
- Wykorzystaj soboty: Soboty to doskonała okazja do zrobienia większych zakupów. Warto przygotować listę potrzebnych produktów i wybrać się do sklepu w sobotę, aby uniknąć tłumów w tygodniu.
- Zakupy online: Coraz więcej sieci handlowych oferuje możliwość zakupów online z dostawą do domu. To wygodne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli nie masz czasu na wizytę w sklepie w tygodniu lub w sobotę.
- Małe sklepy i stacje benzynowe: W niedziele niehandlowe otwarte są zazwyczaj małe sklepy osiedlowe, sklepy franczyzowe (np. Żabka) oraz stacje benzynowe. Można w nich kupić najpotrzebniejsze produkty.
Ograniczenia w handlu w niedziele mają wpływ zarówno na konsumentów, jak i na przedsiębiorców. Konsumenci muszą planować zakupy z wyprzedzeniem i dostosowywać się do zmienionych godzin otwarcia sklepów. Z kolei przedsiębiorcy muszą dostosować swoje strategie handlowe do nowych realiów.
Przyszłość handlu w niedziele
Kwestia handlu w niedziele wciąż budzi wiele emocji i kontrowersji. Nieustannie trwają dyskusje na temat ewentualnych zmian w przepisach. Niektórzy postulują całkowite zniesienie ograniczeń, argumentując, że przynosi to straty dla gospodarki i utrudnia życie konsumentom. Inni są zwolennikami utrzymania obecnego stanu, podkreślając korzyści dla pracowników handlu. Jak będzie wyglądać przyszłość handlu w niedziele w Polsce? Czas pokaże.