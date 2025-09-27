• W 2025 roku pozostały tylko 3 niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia, idealne na świąteczne zakupy.

• Niedziela 28 września 2025 roku jest niedzielą niehandlową, więc większość sklepów, w tym Lidl i Biedronka, będzie zamknięta.

• Planując zakupy, pamiętaj o sprawdzeniu godzin otwarcia, zwłaszcza w niedziele niehandlowe.

• Artykuł pomoże Ci efektywnie zaplanować weekendowe zakupy, unikając rozczarowań związanych z zamkniętymi sklepami.

Jeśli ktoś liczy na wiele okazji do niedzielnych zakupów w 2025 roku, to może być nieco rozczarowany. Większość niedziel handlowych w tym roku już minęła. Ale nie ma co się martwić, wciąż jest szansa na zaplanowanie wizyty w ulubionych sklepach! Które niedziele handlowe pozostały w 2025 roku? Oto lista niedziel handlowych, które jeszcze czekają na nas w 2025 roku:

niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Wszystkie pozostałe niedziele handlowe przypadają na grudzień, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. To doskonała okazja, aby zrobić świąteczne zakupy, poszukać prezentów dla najbliższych i zaopatrzyć się w produkty na świąteczny stół.

A co z niedzielą 28 września 2025?

Wiele osób zastanawia się, czy 28 września 2025 roku jest niedzielą handlową. Niestety, odpowiedź brzmi: nie. Oznacza to, że większość sklepów, w tym popularne sieci takie jak Lidl, Biedronka i Dino, będzie w tym dniu zamknięta. Warto o tym pamiętać, planując swoje zakupy.

Jak zatem efektywnie zaplanować zakupy weekendowe. Oto kilka wskazówek:

Sprawdź godziny otwarcia: Mimo że w niedziele niehandlowe większość sklepów jest zamknięta, niektóre placówki mogą być otwarte w zmienionych godzinach. Warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnego sklepu, np. na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Wykorzystaj soboty: Soboty to doskonała okazja do zrobienia większych zakupów. Warto przygotować listę potrzebnych produktów i wybrać się do sklepu w sobotę, aby uniknąć tłumów w tygodniu.

Zakupy online: Coraz więcej sieci handlowych oferuje możliwość zakupów online z dostawą do domu. To wygodne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli nie masz czasu na wizytę w sklepie w tygodniu lub w sobotę.

Małe sklepy i stacje benzynowe: W niedziele niehandlowe otwarte są zazwyczaj małe sklepy osiedlowe, sklepy franczyzowe (np. Żabka) oraz stacje benzynowe. Można w nich kupić najpotrzebniejsze produkty.

Ograniczenia w handlu w niedziele mają wpływ zarówno na konsumentów, jak i na przedsiębiorców. Konsumenci muszą planować zakupy z wyprzedzeniem i dostosowywać się do zmienionych godzin otwarcia sklepów. Z kolei przedsiębiorcy muszą dostosować swoje strategie handlowe do nowych realiów.

Przyszłość handlu w niedziele

Kwestia handlu w niedziele wciąż budzi wiele emocji i kontrowersji. Nieustannie trwają dyskusje na temat ewentualnych zmian w przepisach. Niektórzy postulują całkowite zniesienie ograniczeń, argumentując, że przynosi to straty dla gospodarki i utrudnia życie konsumentom. Inni są zwolennikami utrzymania obecnego stanu, podkreślając korzyści dla pracowników handlu. Jak będzie wyglądać przyszłość handlu w niedziele w Polsce? Czas pokaże.

