W 2025 roku, po 19 października, czekają nas tylko trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia, co wymaga wcześniejszego planowania zakupów.

Zakaz handlu w niedziele ma wyjątki, obejmujące m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, gdzie handel prowadzi właściciel.

Świadome planowanie zakupów, sprawdzanie kalendarza i wykorzystywanie wyjątków to klucz do uniknięcia stresu w niedziele niehandlowe.

Wspieranie lokalnych biznesów, które mogą być otwarte w niedziele, to świetny sposób na zakupy i pomoc lokalnej gospodarce.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zasady dotyczące handlu w niedziele są ściśle regulowane. Celem ustawy jest zapewnienie pracownikom handlu możliwości spędzania czasu z rodziną i odpoczynku. Wprowadzone przepisy określają, w które niedziele sklepy mogą być otwarte, a w które obowiązuje zakaz handlu.

Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje niedziel handlowych, aby móc spokojnie zrobić zakupy. Jednak w 2025 roku kalendarz tych dni jest już mocno ograniczony. Zanim zaplanujesz wizytę w sklepie, sprawdźmy, jakie niedziele handlowe jeszcze przed nami:

niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Jak widać, na najbliższą niedzielę handlową musimy czekać aż do grudnia. Oznacza to, że 19 października 2025 roku sklepy takie jak Lidl i Biedronka będą zamknięte. Warto zatem zaplanować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć pośpiechu w okresie przedświątecznym.

Wyjątki od zakazu handlu

Na szczęście, od zakazu handlu w niedziele istnieją pewne wyjątki. Dzięki nim, w niektóre miejsca zrobimy zakupy bez problemu. Otwarte mogą być m.in.:

stacje benzynowe,

apteki,

kwiaciarnie,

cukiernie,

lodziarnie,

sklepy z pamiątkami,

placówki handlowe na dworcach i lotniskach.

Dodatkowo, warto pamiętać, że handel może być prowadzony przez właścicieli sklepów osobiście. To oznacza, że małe, lokalne sklepy prowadzone przez właścicieli mogą być otwarte w niedziele, nawet jeśli obowiązuje zakaz handlu. To doskonała okazja, by wesprzeć lokalny biznes!

Znajomość kalendarza niedziel handlowych oraz wyjątków od zakazu handlu jest kluczowa dla efektywnego planowania zakupów. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:

Sprawdzaj kalendarz niedziel handlowych: Regularnie sprawdzaj aktualny kalendarz niedziel handlowych, aby wiedzieć, kiedy możesz spodziewać się otwartych sklepów. Informacje te znajdziesz na stronach rządowych, w aplikacjach mobilnych poświęconych tematyce zakupów oraz na portalach informacyjnych.

Wykorzystuj wyjątki: Jeśli potrzebujesz pilnie zrobić zakupy w niedzielę, poszukaj otwartych stacji benzynowych, aptek lub innych placówek, które są zwolnione z zakazu handlu. Często oferują one podstawowe produkty spożywcze i higieniczne.

Planuj z wyprzedzeniem: Jeśli wiesz, że w daną niedzielę sklepy będą zamknięte, zrób zakupy wcześniej, aby uniknąć stresu i pośpiechu. Przygotuj listę potrzebnych produktów i zaopatrz się w nie w sobotę lub w tygodniu poprzedzającym niedzielę.

Wspieraj lokalne biznesy: Rozważ zrobienie zakupów w małych, lokalnych sklepach, które często są otwarte w niedziele dzięki możliwości prowadzenia handlu przez właścicieli. To doskonały sposób na wsparcie lokalnej gospodarki i znalezienie unikalnych produktów.

Śledź aktualności: Przepisy dotyczące handlu w niedziele mogą się zmieniać, dlatego warto śledzić aktualne informacje na ten temat, aby być na bieżąco. Zmiany w prawie mogą wpłynąć na dostępność sklepów w niedziele, dlatego warto być na bieżąco.

Pamiętaj, że świadome planowanie zakupów to klucz do uniknięcia stresu i rozczarowania w niedziele niehandlowe. Wykorzystaj powyższe wskazówki i ciesz się spokojnym weekendem!

