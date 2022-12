Burger Drwala ponownie w ofercie. Tak drogi jeszcze nie był

“Burger, dzięki któremu zima jest… smaczniejsza! (...)” - czytamy na oficjalnej stronie McDonald’s. Burger Drwala to kanapka, która niewątpliwie wzbudza największe zainteresowany z całej oferty. Po raz pierwszy ukazała się w 2011 roku i w menu pojawiała się co sezon. Restauracje typu fast food słyną z tego, że jedzenie otrzymujemy ekspresowo, a w dodatku niewiele za nie musimy zapłacić. W tym roku jednak cena słynnego burgera zwala z nóg. Klasyczna wersja z wołowiną obecnie kosztuje a 23,90 zł. To o 43 proc. więcej niż w 2021 roku. Mocno podrożały także wersje: z kurczakiem (z 17,40 zł do 24,90 zł), z żurawiną (z 17,90 zł do 26,40 zł) i z podwójnym mięsem (z 20,40 zł do 29,90 zł). Inflacja zrobiła swoje, ale czy wielbiciele popularnej kanapki będą skłonni wydać tyle pieniędzy?

Cena Drwala. Tak burger drożał w ciągu ostatnich lat

Dziś w ofercie restauracji McDonald’s ponownie ma się pojawić burger Drwala. Przez wielu uwielbiany, jednak ma też swoich przeciwników. Kanapka wprowadzana jest co roku w okresie jesienno-zimowym, a pierwszego dnia wielokrotnie McDonald’s odwiedzało tłumy ludzi chętnych do skosztowania burgera. Czy tak samo będzie i w tym roku? Niestety inflacja mocno dała w kość Polakom i wielu zaczęło ograniczać swoje wydatki. Coraz mniej Polaków odwiedza restauracje i preferuje jedzenie w domu, a widząc cenę 23,90 zł za jednego burgera, mogą zwyczajnie z niego zrezygnować.

Portal eska.pl zrobiła zestawienie dot. ceny kanapki w minionych latach:

2021 r. - 17,40 zł

2020 r. - 16,90 zł

2019 r. - 15,00 zł

2018 r. - 14,60 zł

2017 r. - 14,60 zł

2015 r. - 13,60 zł

2014 r. - 12,90 zł

2013 r. - 11,90 zł

2012 r. - 11,90 zł

Różnica jest ogromna. Powyższe ceny dotyczą jednak samej kanapki. Znacznie inaczej prezentuje się cena za zestaw. Za burgera Drwala w zestawie zapłacimy ponad 30 zł. Zestaw z burgerem Drwala z kurczakiem kosztuje 30,90 zł, z żurawiną 32,90 zł, z kolei za burgera w zestawie z podwójnym mięsem zapłacimy aż 36,40 zł.

Burger Drwala 2021 vs 2022 (same kanapki):Kurczak - 17,40 zł -> 24,90 zł (+43%)Klasyczny - 17,40 zł -> 24,90 zł (+43%)Żurawina - 17,90 zł -> 26,40 zł (+47%)Podwójny - 20,40 zł -> 29,90 zł (+47%)— volnoscioviec (@volnoscioviec) November 23, 2022

Sonda Czy jesteś fanem kanapki Drwala w McDonald's? TAK NIE