Łączna kwota nagród w Kancelarii Prezydenta przekroczyła w 2025 roku milion złotych po raz pierwszy w historii

Około 445 tys. zł wypłacono już za prezydentury Nawrockiego — to ponad jedna trzecia całej puli

Nagrody ominęły ministrów prezydenckich i inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

Poseł KO ostro komentuje: to już nie nagroda, lecz po prostu dodatek do pensji

Ile nagród wypłaciła Kancelaria Prezydenta w 2025 roku?

Biuro Mediów i Listów Prezydenta RP potwierdziło „Faktowi”, że w 2025 roku z funduszu nagród wypłacono pracownikom Kancelarii Prezydenta łącznie 1 mln 139 tys. 200 zł. Daje to średnio 3200 zł na osobę.

Dla porównania — jeszcze w 2023 roku na nagrody przeznaczono 880 tys. zł. Wzrost jest więc wyraźny.

Nagrody wypłacane są na podstawie ustawy z 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych. Prawo pozwala tworzyć fundusz nagród w wysokości 3 proc. planowanych wynagrodzeń osobowych. Pieniądze te pozostają w dyspozycji kierowników jednostek i mają trafiać do osób za szczególne osiągnięcia.

Ile nagród wypłacono za Nawrockiego?

Karol Nawrocki objął urząd prezydenta na początku sierpnia 2025 roku. Przed nim, pod koniec kadencji Andrzeja Dudy, wypłacono pracownikom Kancelarii Prezydenta niemal 693,7 tys. zł nagród — otrzymały je wtedy 268 osób.

Prosta arytmetyka pokazuje, że około 445 tys. zł z rocznej puli trafiło do urzędników już za nowej prezydentury. Kancelaria nie podała dokładnej liczby nagrodzonych, ale z obliczeń wynika, że mogło być ich ponad 300.

Kancelaria zaznaczyła wyraźnie: nagrody nie objęły ministrów prezydenckich ani innych osób na kierowniczych stanowiskach państwowych.

Czy nagrody w Kancelarii Prezydenta to norma?

Sama zasada wypłacania nagród w urzędach państwowych nie budzi kontrowersji. Wątpliwości pojawiają się, gdy niemal każdy pracownik dostaje taki bonus.

— Nagrody są czymś normalnym, gorzej jednak, jeśli są wypłacane z automatu — mówi „Faktowi” poseł KO Jarosław Urbaniak, szef sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. — Co to za nagroda, skoro niemal wszyscy ją dostali? W praktyce to dodatek do wynagrodzenia — dodaje.

Urbaniak od lat analizuje budżety najważniejszych instytucji w Polsce, w tym Kancelarii Prezydenta. Jego zdaniem przez lata rosła ona niewspółmiernie do potrzeb.

Jak rośnie budżet Kancelarii Prezydenta?

— Za czasów Andrzeja Dudy budżet zwiększono m.in. z uwagi na obchody 100-lecia niepodległości. Kiedy te się odbyły, budżet nie zmniejszył się, ale wręcz rósł o kolejne miliony — wyjaśnia poseł.

W 2026 roku wydatki Kancelarii Prezydenta zaplanowano na 325 mln zł — i to mimo że parlament obciął budżet o 3 mln zł. Jak wynika z wcześniejszych wyliczeń mediów, samo utrzymanie urzędu kosztuje blisko milion złotych dziennie.

