Kapitalne promocje w Lidlu. Kuchnia w wersji premium z dużymi rabatami

Kultowy ekspres w promocji Lidla

Jeśli jeszcze szukasz prezentu na Święta, to zwróć uwagę na ekspres ciśnieniowy marki Philips, który z aplikacją Lidl Plus, od poniedziałku, 23 grudnia, do wtorku, 31 grudnia, będzie można kupić aż 300 zł taniej, za 999 zł/zestaw. Taki prezent zdecydowanie spodoba się miłośnikom kawy. Ekspres umożliwia przygotowanie dwóch kaw jednocześnie, a jego prostota i elegancki design doskonale wpiszą się w kuchenną przestrzeń, stając się prawdziwą ozdobą.

Promocje w Lidlu. Dużo tańsze markowe garnki

Kolejną propozycją Lidla jest 8-elementowy zestaw garnków Gerlach ze stali nierdzewnej VIVA, który od poniedziałku, 23.12, będzie oferowany aż 100 zł taniej – w cenie 249 zł/zestaw. Gerlach to polska marka z z 260-letnią historią tworzenia wysokiej jakości produktów do domu. Proponowany zestaw garnków wyróżnia się wysoką jakością: elegancką szczotkowaną stalą, solidnymi uchwytami, trójwarstwowym dnem. Garnki, dzięki temu, że są wykonane ze stali nierdzewnej, są odporne na korozję i odkształcenia. Na dodatek posiadają pokrywki wykonane ze szkła hartowanego. Są także funkcjonalne – nadają się do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych, można je myć w zmywarce oraz są żaroodporne do 180 st. C.

W ofercie od poniedziałku, 23.12, dostępne będą także aluminiowe garnki Gerlach Blend Stone w różnych rozmiarach i pojemnościach. Wszystkie oferowane będą w supercenach – od 99 zł/zestaw. W ramach kolekcji Blend Stone znajdziemy także patelnie aluminiowe, które tak jak garnki, są przystosowane do wszystkich rodzajów kuchenek. Oferowane są w różnych rozmiarach od 59,99 zł/1 szt.