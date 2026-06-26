Po raz pierwszy w historii ujawniono, ile podatków zapłacił Karol III.

Brytyjski monarcha przekazał fiskusowi 12,9 mln funtów za ostatni rok podatkowy.

Dwór opublikował także dane o państwowej dotacji na funkcjonowanie monarchii.

Brytyjski dwór przerwał wieloletnią tradycję

Rodzina królewska w Wielkiej Brytanii zdecydowała się na bezprecedensowy krok. Po raz pierwszy w historii oficjalnie opublikowano informacje o tym, ile podatków zapłacił panujący monarcha Karol III. Buckingham Palace przekazał, że celem jest zwiększenie przejrzystości finansów monarchii oraz pokazanie większej otwartości wobec opinii publicznej. Dotychczas takie dane nie były ujawniane.

Karol III zapłacił niemal 13 mln funtów podatku

Z opublikowanych informacji wynika, że Karol III przekazał do brytyjskiego urzędu skarbowego HM Revenue and Customs 11,7 mln funtów podatków za rok podatkowy 2023/2024, a za kolejny rok – 2024/2025 – już 12,9 mln funtów. Według szacunków BBC taka kwota stawia brytyjskiego monarchę w gronie około stu osób odprowadzających najwyższe podatki w całej Wielkiej Brytanii.

Znaczące kwoty zapłacił również następca tronu. Książę William przekazał fiskusowi 7,8 mln funtów za ostatni rok podatkowy, a od momentu objęcia tytułu księcia Walii jego łączne wpłaty przekroczyły już 20 mln funtów.

Państwowa dotacja dla monarchii mocno wzrosła

Przy okazji publikacji danych podatkowych dwór ujawnił również szczegóły dotyczące tzw. Sovereign Grant, czyli państwowej dotacji finansującej działalność brytyjskiej monarchii. Środki przeznaczane są między innymi na wykonywanie oficjalnych obowiązków przez rodzinę królewską, utrzymanie królewskich rezydencji oraz wynagrodzenia pracowników. W zakończonym roku finansowym wysokość dotacji wyniosła 132,1 mln funtów, podczas gdy rok wcześniej było to 86,3 mln funtów.

W bieżącym roku finansowym wartość państwowej dotacji wzrosła do blisko 138 mln funtów. Głównym powodem jest końcowy etap wieloletniej modernizacji Pałacu Buckingham, jednej z najbardziej rozpoznawalnych rezydencji na świecie. Jednocześnie dwór poinformował, że po zakończeniu remontu Karol III nie planuje zamieszkać tam na stałe. Celem jest szersze udostępnienie pałacu zwiedzającym. Po zakończeniu inwestycji wysokość państwowego finansowania monarchii ma ponownie zostać obniżona.

Coraz większa przejrzystość finansów monarchii

Publikacja informacji o podatkach zapłaconych przez króla wpisuje się w szerszy proces zwiększania transparentności brytyjskiej monarchii. Choć Karol III od lat dobrowolnie płaci podatek dochodowy od części swoich dochodów, dopiero teraz opinia publiczna po raz pierwszy poznała dokładne kwoty przekazane brytyjskiemu fiskusowi. To historyczna zmiana, która pokazuje, że nawet jedna z najbardziej tradycyjnych instytucji świata otwiera się na większą jawność finansową.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]