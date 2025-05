Program Karola Nawrockiego – filary i obietnice

Wybory prezydenckie 2025 już 18 maja. Bierzemy pod lupę programy wyborcze kandydatów na urząd prezydenta Polski. Program Karola Nawrockiego opiera się na trzech filarach: dobrobycie obywateli, normalnym i bezpiecznym państwie oraz rozwoju. Kandydat zapowiedział szereg konkretnych działań, które mają przyczynić się do realizacji tych celów. Podzieliliśmy je na kilka obszarów.

Jako pierwsze na tapet idą obietnice podatkowe. Karol Nawrocki proponuje obniżenie VAT z 23% do 22%; zerowy PIT dla rodzin z minimum dwójką dzieci. Ulgi mają objąć także przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W planach ma podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł oraz likwidację podatku Belki od zysków kapitałowych do 140 tys. zł rocznie. Stawia na waloryzację emerytur o minimum 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji. Nawrocki obiecuje także uproszczenie systemu podatkowego poprzez rozliczenie łączące PIT, ZUS i składkę zdrowotną w jednym przelewie. Mówi o konstytucyjnej ochronie przed podatkiem katastralnym (z możliwym wyjątkiem dla posiadaczy wielu mieszkań) i wpisaniem do konstytucji zasady dziedziczenia majątku z pokolenia na pokolenie bez podatku.

Kwestie gospodarcze

Karol Nawrocki zwraca też uwagę na bezpieczeństwo finansowe i gospodarcze. Jest za utrzymaniem gotówki i wyraża sprzeciw wobec wprowadzenia euro. Podkreśla kwestię odrzucenia Zielonego Ładu i obniżkę cen energii elektrycznej o 33%, a także wydobycia polskiego węgla do czasu dojścia Polski do energii atomowej. W wizji Nawrockiego jest też powrót do pierwotnej wizji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Dla każdego kandydata na prezydenta RP jest zdrowie i polityka społeczna. I w tym obszarze Karol Nawrocki zapowiada takie działania jak: utworzenie Centrum Obsługi Pacjenta w celu zmniejszenia kolejek do lekarzy, utworzenie Rady ds. osób niepełnosprawnych działającej przy prezydencie. Opowiada się za zasadą pierwszeństwa dla Polaków w korzystaniu z usług społecznych, służby zdrowia i edukacji i wyraża sprzeciw wobec łatwej zmiany płci przez dzieci oraz adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a także wyraża sprzeciw wobec podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn.

Współcześnie kluczowa jest także polityka dotycząca obrony militarnej kraju. Karol Nawrocki stawia na podniesienie wydatków na obronność do 5% PKB i zwiększenie liczebności polskiej armii do co najmniej 300 tys. dobrze wyszkolonych żołnierzy, a także zwiększenie liczby rezerwistów i pobieranie uposażenia finansowego za gotowość.

Nawrocki zapowiada również koniec z chaosem w sądownictwie i dążenie do sprawiedliwych, obiektywnych i apolitycznych sądów.Proponuje "mieszany system wyboru do KRS" z możliwością referendum konstytucyjnego w lutym 2026 r., jeśli politycy nie dojdą do porozumienia.

Karol Nawrocki przedstawił program wyborczy, który ma na celu poprawę sytuacji w wielu obszarach życia Polaków. Czy jego obietnice zostaną spełnione? To zależy od wyborców i przyszłej sytuacji politycznej w Polsce.

