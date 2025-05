Rząd Tuska dopłaci do rowerów elektrycznych. Sprawdź, jak zdobyć do 4,5 tys. zł

Energetyka jądrowa filarem rozwoju gospodarczego

Jednym z głównych elementów programu Adriana Zandberga jest budowa ośmiu bloków jądrowych o mocy 1,5 GW każdy. Kandydat Razem podkreśla, że bez energii atomowej polska gospodarka będzie skazana na import energii. W związku z tym zaapelował do swoich kontrkandydatów w wyborach prezydenckich o podpisanie ponadpartyjnego porozumienia w sprawie budowy ośmiu bloków jądrowych.

Zdrowie priorytetem - 8 proc. PKB na służbę zdrowia

Zandberg postuluje znaczące zwiększenie wydatków na system ochrony zdrowia - do poziomu 8 proc. PKB. Jak podkreśla, "to minimum, żeby ten system w końcu postawić na nogi". To istotny wzrost w porównaniu do obecnych wymogów ustawowych, które przewidują, że w 2025 roku wydatki na zdrowie nie mogą być niższe niż 6,5 proc. PKB.

Program kandydata Razem zakłada również wprowadzenie rozgraniczenia dla medyków: albo praca w sektorze prywatnym, albo w publicznym. Zandberg krytykuje obecny system, w którym pacjenci często są zmuszeni do zapłaty za prywatną wizytę u lekarza, aby następnie zostać przyjętym przez tego samego lekarza w publicznym szpitalu. Jego zdaniem "ten mechanizm jest po prostu korupcjogenny".

Lider Razem zwraca również uwagę na potrzebę odbudowania suwerenności lekowej. Uważa, że w Polsce należy zbudować nowe fabryki farmaceutyków, ponieważ obecnie jedynie 13 proc. refundowanych leków jest wytwarzanych w kraju. Zandberg podkreśla problem uzależnienia Unii Europejskiej od importu substancji czynnych, które produkuje się głównie w Indiach i Chinach.

Walka z kryzysem mieszkaniowym

W programie wyborczym Zandberga istotne miejsce zajmuje również walka z kryzysem mieszkaniowym. Jednym z proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie podatku antyspekulacyjnego, który obejmie trzecie i kolejne mieszkania. Kandydat Razem podkreśla jednocześnie, że to rząd powinien rozwijać budownictwo społeczne.Zandberg deklaruje ponadto, że jeżeli wygra wybory, zawetuje każdą ustawę zakładającą dopłaty do kredytów hipotecznych, w tym "kredyt 0 proc.".

Współpraca międzynarodowa i przemysł obronny

Program Zandberga kładzie nacisk na współpracę z krajami nordyckimi. Kandydat uważa, że Polska powinna wspólnie z nimi inwestować w przemysł obronny, co pozwoliłoby w pełni wykorzystać europejski potencjał.

Zandberg konsekwentnie postuluje przestrzeganie prawa międzynarodowego i wyciąganie konsekwencji wobec zbrodniarzy wojennych niezależnie od okoliczności. Krytykował między innymi rządową uchwałę gwarantującą bezpieczny udział przedstawicieli Izraela w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, podkreślając, że premier Izraela Benjamin Netanjahu jest objęty nakazem aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Reforma samorządów i finansowania polityki

Kandydat Razem zapowiada również reformę samorządów. Podczas spotkania z wyborcami we Włocławku stwierdził, że "samorządy to miejsca, gdzie cwaniactwa politycznych nominacji, braku kompetencji, nieuczciwości, traktowania majątku publicznego, jakby był własnością samorządowców, jest chyba najwięcej w polskiej polityce". W związku z tym zadeklarował, że jako prezydent złoży projekt ustawy likwidujący rady nadzorcze w spółkach samorządowych. Zgodnie z projektem, ich funkcję miałby przejąć sprofesjonalizowany nadzór właścicielski. Zandberg uważa również, że samorządowcy i parlamentarzyści powinni mieć zakaz zasiadania w organach państwowych spółek przynajmniej dwa lata po zwolnieniu mandatu.

Zandberg krytycznie odnosi się do obecnego systemu finansowania kampanii wyborczych. Zwraca uwagę, że kampanie niektórych kontrkandydatów, takich jak Rafał Trzaskowski (KO) i Sławomir Mentzen (Konfederacja), są finansowane przez multimilionerów, w tym właścicieli firm deweloperskich. Proponuje, aby maksymalny limit wpłat od osoby prywatnej na komitet wyborczy wynosił 5000 zł. Uważa także, że subwencje partyjne to marnowanie publicznych pieniędzy i deklaruje, że jako prezydent wystąpi z propozycją nowego systemu finansowania kampanii wyborczych, który zapewni wszystkim komitetom równe finansowanie publiczne.

Kwestie społeczne w programie Zandberga

W kwestiach społecznych Zandberg deklaruje, że jako prezydent podpisałby ustawę legalizującą aborcję do 12. tygodnia ciąży. Podkreśla, że "decyzja w tej sprawie powinna należeć do kobiety". Kandydat popiera też legalizację związków partnerskich oraz wprowadzenie jawności płac, która - jego zdaniem - zakończy dyskryminację na rynku pracy.

