Karolak ujawnił, ile zarabia za rolę! “Kocham pieniądze”

Tomasz Karolak - zarobki w filmie

Tomasza Karolaka przestawiać nie trzeba. Popularny aktor wystąpił w dziesiątkach filmów i zagrał wiele ról teatralnych. Aktor od lat prowadzi też własną scenę teatralną – Teatr IMKA w Warszawie, powstały w 2010 roku. Oto co w programie „Biznes Klasa” mówił Karolak o zarobkach aktorów w filmie.

- „Myślicie, że jak aktor zagra w "Listach do M.", później leży do góry kołami przez rok, no nie jest tak. Jest powszechne przekonanie, że my jesteśmy milionerami, a tak nie jest. To nie są stawki zachodnich gwiazd. Jak grasz główną rolę, to zarobisz 200 tys. złotych w filmie, który oglądają miliony ludzi. (...) Gdybym zagrał te role w Ameryce, to może bym leżał do góry kołami i miał pół wyspy obok Lenny'ego Kravitza - powiedział Tomasz Karolak.

Ile można zarobić w teatrze?

Jak powiedział Karolak – jego teatr utrzymuje się głównie ze sprzedaży biletów, dotacji publicznych i samorządowych. Aktorzy w porównaniu z gażami w filmie, w teatrze zarabiają wielokrotnie mniej.

-" W teatrze zarabia się bardzo mało. Masz za przedstawienie 800-700 złotych, a w państwowych teatrach jeszcze mniej - mówi Karolak.

Wielu aktorów dorabia w tzw. teatrach objazdowych. Takich przedstawień w całej Polsce są setki. Według Karolaka stały dochód aktorom zapewnia jedynie gra w serialu, a jeżeli aktor nie gra w serialu, albo w kilku filmach w roku, to jedzie w objazd.

Mieszkanie za rolę w serialu

Jak mówi Karolak aktorzy i prywatne teatry ratują swój budżet występami w reklamach. - Kontrakty reklamowe z dużymi firmami - bank lub telefonia komórkowa - są dla aktora czy jakiekolwiek innego celebryty w tej chwili najbardziej opłacalne Dobrym źródłem dochodów są dla aktorów występy w serialach, zwłaszcza tych, które mają sponsorów. Jak wyznaje Karolak, on sam za rolę w kultowym serialu Rodzinka.pl., kupił sobie mieszkanie.

Tomasz Karolak: cały czas muszę kombinować tak, żeby nie zabrakło na dzieci. Szczera rozmowa o pieniądzach, aktorstwie i samochodach w programie @LUKASZKIJEK "Biznes Klasa" na YouTube

