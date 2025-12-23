Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem prawnym w sprzedaży żywych ryb może narazić firmę na karę do 100 tysięcy złotych, zagrażając jej płynności finansowej

Analiza danych rynkowych z 2025 roku ujawnia, jak zmieniające się trendy rynkowe i oczekiwania w zakresie doświadczenia klienta wymusiły na największych sieciach handlowych modyfikację strategii biznesowej

Zwinna adaptacja modelu biznesowego w kierunku produktów przetworzonych jest kluczowa dla utrzymania przewagi konkurencyjnej i dalszego rozwoju firmy w branży hodowlanej

Eksperci rynkowi wskazują, że nadchodzące zmiany legislacyjne wymuszą fundamentalną transformację i optymalizację procesów w całym łańcuchu dostaw polskiego karpia

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego ujawnił, jak wysokie jest ryzyko prawne wpisane w tradycyjny model biznesowy oparty na sprzedaży żywych zwierząt

Więzienie i 100 tys. zł kary. Prawne pułapki świątecznej tradycji

Mimo że w Polsce nie ma wprost sformułowanego zakazu sprzedaży żywego karpia, obowiązujące przepisy czynią tę działalność niezwykle trudną i ryzykowną. Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku nakłada na sprzedawców obowiązek zapewnienia rybom warunków niemal laboratoryjnych. Wymagana jest czysta, natleniona woda o temperaturze nieprzekraczającej 10°C oraz odpowiednia przestrzeń, gdzie na każdy kilogram ryb musi przypadać co najmniej litr wody. Co więcej, jeśli klient chce zabrać żywą rybę do domu, sprzedawca musi zapewnić opakowanie z wodą, której objętość jest dwukrotnie większa od masy ryby. W praktyce oznacza to, że cały proces staje się logistycznym wyzwaniem, a Główny Inspektorat Weterynarii i tak zaleca sprzedaż ryb uprzednio humanitarnie uśmierconych.

Ignorowanie tych zasad to nie tylko kwestia etyki, ale również realne ryzyko poważnych konsekwencji prawnych. Zgodnie z prawem, traktowanie karpi w sposób niehumanitarny jest kwalifikowane jako znęcanie się nad zwierzętami, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli sąd uzna, że działanie cechowało się szczególnym okrucieństwem, kara może wzrosnąć nawet do pięciu lat. Dodatkowo, na sprawcę może zostać nałożona dotkliwa grzywna, zwana nawiązką, w wysokości od tysiąca do stu tysięcy złotych na rzecz organizacji prozwierzęcych. Mimo że prawo jest surowe, jego egzekwowanie, zwłaszcza na sezonowych targowiskach, pozostaje trudne z powodu ograniczonej liczby inspektorów, przez co wiele nieprawidłowości umyka uwadze organów ścigania.

Koniec z karpiem w wannie. Polacy porzucają tradycję z czasów PRL

Presja społeczna i rosnąca świadomość konsumentów okazały się skuteczniejsze niż same kontrole. W odpowiedzi na oczekiwania klientów i w trosce o wizerunek, największe sieci handlowe w kraju, takie jak Auchan, Biedronka, Carrefour czy Kaufland, całkowicie zrezygnowały ze sprzedaży żywych karpi. Zmianę nastrojów potwierdzają twarde dane. Zgodnie z listopadowym sondażem Compassion in World Farming, już 56,4% Polaków popiera całkowity zakaz sprzedaży żywych ryb. Choć karp wciąż gości na wigilijnym stole u 58% z nas, coraz częściej sięgamy po wygodniejsze i bardziej etyczne rozwiązania. Już 42% kupujących wybiera gotowe filety lub płaty, co stanowi zauważalny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Argument o wielowiekowej tradycji kupowania żywego karpia traci na znaczeniu, gdy przyjrzymy się faktom. Zwyczaj ten upowszechnił się dopiero w czasach PRL i wynikał z prozaicznych przyczyn, głównie niedoborów na rynku i braku lodówek w domach, co zmuszało do przetrzymywania ryb w wannach. Kropkę nad „i” postawił Sąd Najwyższy, który w przełomowym wyroku z 2016 roku orzekł, że ryby, jako kręgowce, podlegają pełnej ochronie prawnej. Oznacza to, że transportowanie ich w plastikowych torbach bez wody jest nie tylko nieetyczne, ale i nielegalne, ponieważ uniemożliwia im oddychanie przez skrzela, co jest równoznaczne ze znęcaniem się.

Lider Europy na zakręcie. Co dalej z polskim karpiem po zakazie?

Społeczna i rynkowa presja znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach legislacyjnych. W Sejmie procedowany jest obywatelski projekt ustawy, który ma ostatecznie zakończyć erę sprzedaży żywych karpi. Zgodnie z propozycją, która trafiła do parlamentu we wrześniu 2024 roku, samo przetrzymywanie lub transportowanie ryb bez dostępu do wody zostanie uznane za przestępstwo znęcania się. Proponowane kary są jeszcze surowsze i przewidują od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem, nawet do 8 lat. Jeśli proces legislacyjny utrzyma tempo, nowe przepisy mogą wejść w życie przed końcem 2026 roku. Oznacza to, że tegoroczna Wigilia może być jedną z ostatnich, podczas których legalny zakup żywego karpia będzie jeszcze możliwy.

Potencjalny zakaz to ogromne wyzwanie dla polskiej branży hodowlanej, która jest europejskim liderem, odpowiadając za około 30% całej produkcji karpia w Unii Europejskiej. W 2025 roku krajowa produkcja szacowana jest na 20,5 tysiąca ton, z czego blisko 90% trafia do sprzedaży w gorącym okresie przedświątecznym. Zmiana przepisów może być szczególnie dotkliwa dla mniejszych, rodzinnych gospodarstw, które nie mają zaplecza do przetwarzania ryb. Branża zdaje się jednak dostrzegać nieuchronność zmian i szuka sposobów na adaptację. Jak zauważa Dawid Tarasiewicz, prezes Organizacji Producentów Polski Karp, konsumenci coraz częściej łączą tradycję z wygodą, co napędza rosnący popyt na gotowe do obróbki filety i płaty, wyznaczając tym samym nowy kierunek rozwoju dla całego sektora.

Benedyktynki ze Staniątek sprzedają karpie z ekologicznej hodowli