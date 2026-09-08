Karpacz ponownie staje się centrum debaty o przyszłości Polski i Europy: rusza 35. Forum Ekonomiczne z ponad 500 wydarzeniami.

Wydarzenie zgromadziło czołowych polityków, w tym prezydenta Dudę, wicepremierów Kosiniaka-Kamysza i Gawkowskiego, by dyskutować o roli Polski w dynamicznym świecie.

Sprawdź, jakie kluczowe decyzje zapadną i kto zostanie Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego.

We wtorek rozpoczyna się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”, a jej program obejmuje ponad 500 wydarzeń.

Jak zapowiada przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski, jednym z celów tegorocznych dyskusji jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę powinna odgrywać Polska w świecie przechodzącym głębokie zmiany technologiczne i gospodarcze. Chodzi o to, aby nasz kraj nie był jedynie biernym obserwatorem tych procesów.

Forum będzie miało również wymiar międzynarodowy. We wtorek na głównej scenie o perspektywach rozszerzenia Unii Europejskiej ma mówić wicepremier Czarnogóry ds. zagranicznych i europejskich Filip Ivanović.

Duda, Kosiniak-Kamysz, Gawkowski i Czarnek. Mocna lista gości

Do Karpacza przyjedzie wielu przedstawicieli najważniejszych ośrodków polskiej polityki. Udział zapowiedzieli m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Na liście są także ministrowie Jolanta Sobierańska-Grenda, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska, Dariusz Klimczak, Miłosz Motyka i Marcin Kulasek. Pojawić mają się również prezydencki minister Marcin Przydacz oraz wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

W pierwszych dwóch dniach Forum Ekonomicznego obecny ma być także były prezydent Andrzej Duda. We wtorek zaplanowano jego udział w panelu „Nauka i uniwersytet a świat ideologii”.

Raport SGH i Człowiek Roku. Forum potrwa trzy dni

Jednym ze stałych punktów wydarzenia będzie prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, podsumowującego najważniejsze procesy gospodarcze i społeczne w Polsce oraz krajach regionu. W tym roku dokument zostanie przedstawiony już po raz dziewiąty.

Duże zainteresowanie tradycyjnie wzbudza także wybór Człowieka Roku Forum Ekonomicznego oraz wyróżnienie zasłużonych podmiotów gospodarczych. W poprzedniej edycji Człowiekiem Roku został Krzysztof Gawkowski, a Firmą Roku – PKP Intercity.

Tegoroczne Forum potrwa do czwartku. Jest to jego 35. edycja i siódma organizowana w Karpaczu. Wcześniej wydarzenie odbywało się w Krynicy-Zdroju. Pomysłodawcą i organizatorem pozostaje fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Ta długość jest właściwsza dla tej depeszy. Nie ma sensu pompować tekstu ponad materiał źródłowy — tutaj wartością dla Discover są przede wszystkim 500 wydarzeń + mocne nazwiska + trzydniowe Forum, a nie dodatkowe akapity opisujące po raz kolejny rangę imprezy.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]