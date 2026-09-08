Karpacz znów stanie się centrum polskiej gospodarki. Rusza 35. Forum Ekonomiczne

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
PAP
PAP
2026-09-08 7:28

Ponad 500 wydarzeń, czołowi politycy, przedstawiciele biznesu i eksperci. We wtorek rusza 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wśród zapowiedzianych gości są wicepremierzy, ministrowie, Przemysław Czarnek i były prezydent Andrzej Duda. Przez trzy dni dyskusje będą koncentrować się na gospodarce i zmianach zachodzących w Europie.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe
  • Karpacz ponownie staje się centrum debaty o przyszłości Polski i Europy: rusza 35. Forum Ekonomiczne z ponad 500 wydarzeniami.
  • Wydarzenie zgromadziło czołowych polityków, w tym prezydenta Dudę, wicepremierów Kosiniaka-Kamysza i Gawkowskiego, by dyskutować o roli Polski w dynamicznym świecie.
  • Sprawdź, jakie kluczowe decyzje zapadną i kto zostanie Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego.

We wtorek rozpoczyna się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”, a jej program obejmuje ponad 500 wydarzeń.

Jak zapowiada przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski, jednym z celów tegorocznych dyskusji jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę powinna odgrywać Polska w świecie przechodzącym głębokie zmiany technologiczne i gospodarcze. Chodzi o to, aby nasz kraj nie był jedynie biernym obserwatorem tych procesów.

Forum będzie miało również wymiar międzynarodowy. We wtorek na głównej scenie o perspektywach rozszerzenia Unii Europejskiej ma mówić wicepremier Czarnogóry ds. zagranicznych i europejskich Filip Ivanović.

Duda, Kosiniak-Kamysz, Gawkowski i Czarnek. Mocna lista gości

Do Karpacza przyjedzie wielu przedstawicieli najważniejszych ośrodków polskiej polityki. Udział zapowiedzieli m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Na liście są także ministrowie Jolanta Sobierańska-Grenda, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska, Dariusz Klimczak, Miłosz Motyka i Marcin Kulasek. Pojawić mają się również prezydencki minister Marcin Przydacz oraz wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

W pierwszych dwóch dniach Forum Ekonomicznego obecny ma być także były prezydent Andrzej Duda. We wtorek zaplanowano jego udział w panelu „Nauka i uniwersytet a świat ideologii”.

Raport SGH i Człowiek Roku. Forum potrwa trzy dni

Jednym ze stałych punktów wydarzenia będzie prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, podsumowującego najważniejsze procesy gospodarcze i społeczne w Polsce oraz krajach regionu. W tym roku dokument zostanie przedstawiony już po raz dziewiąty.

Duże zainteresowanie tradycyjnie wzbudza także wybór Człowieka Roku Forum Ekonomicznego oraz wyróżnienie zasłużonych podmiotów gospodarczych. W poprzedniej edycji Człowiekiem Roku został Krzysztof Gawkowski, a Firmą Roku – PKP Intercity.

Tegoroczne Forum potrwa do czwartku. Jest to jego 35. edycja i siódma organizowana w Karpaczu. Wcześniej wydarzenie odbywało się w Krynicy-Zdroju. Pomysłodawcą i organizatorem pozostaje fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Ta długość jest właściwsza dla tej depeszy. Nie ma sensu pompować tekstu ponad materiał źródłowy — tutaj wartością dla Discover są przede wszystkim 500 wydarzeń + mocne nazwiska + trzydniowe Forum, a nie dodatkowe akapity opisujące po raz kolejny rangę imprezy.

Polecany artykuł:

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KARPACZ
FORUM EKONOMICZNE
GOSPODARKA