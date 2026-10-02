NBP odniosło się do obsady stanowisk w Zarządzie. Glapiński zabrał głos

Narodowy Bank Polski oświadczył, że zrealizował wszystkie czynności leżące w jego kompetencjach prawnych w kwestii uzupełniania składu Zarządu, wskazując, że dalsze działania leżą po stronie innych organów.

Cztery wnioski o powołanie członków Zarządu zostały zwrócone z Kancelarii Prezydenta RP z powodu braku kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.

Mimo impasu, Prezes NBP Adam Glapiński zapewnia o stabilnym i niezakłóconym funkcjonowaniu banku centralnego, podkreślając, że bieżąca działalność instytucji nie jest zagrożona.

W obliczu utrzymujących się pytań dotyczących tempa i procedury uzupełniania składu Zarządu, Narodowy Bank Polski wydał oficjalny komunikat. Instytucja podkreśliła, że zrealizowała wszystkie czynności leżące w jej kompetencjach prawnych.

- Szanowni Państwo, odnośnie do powołań nowych członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego, uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski zrealizował w tej kwestii wszystkie możliwe działania na podstawie przepisów prawa – przekazano w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Sugeruje to, że NBP złożył stosowne wnioski dotyczące obsady wakatów do odpowiednich organów i oczekuje na dalsze decyzje. W kontekście medialnych spekulacji, w tym doniesień "Financial Times" o sporze wokół nominacji, prezes NBP prof. Adam Glapiński osobiście odniósł się do sytuacji.

- Wokół NBP, szanowni Państwo, pojawia się ostatnio wiele szumu medialnego. Chciałbym Państwa uspokoić z całą stanowczością i odpowiedzialnością. Zapewniam, że nasz bank będzie funkcjonował bez zakłóceń, spokojnie, stabilnie – oświadczył prezes Glapiński, podkreślając, że bieżąca działalność instytucji nie jest zagrożona.

Procedura powoływania członków Zarządu

Procedura powoływania członków Zarządu NBP jest ściśle określona przepisami prawa. Zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim, członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa NBP. Kluczowym elementem tej procedury jest jednak wymóg kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że akty urzędowe Prezydenta wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków, do których nie zalicza się powoływania członków Zarządu NBP.

Kadencja każdego członka Zarządu trwa sześć lat. W skład Zarządu wchodzi Prezes NBP, pełniący funkcję przewodniczącego, a także od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów.

Obecna sytuacja

Obecnie Zarząd NBP, wraz z prezesem Adamem Glapińskim, liczy siedem osób. Zgodnie z ustawą, minimalna liczba członków Zarządu to sześć. Sytuacja ta może ulec zmianie w listopadzie, jeśli kadencja obecnego wiceprezesa Adama Lipińskiego nie zostanie przedłużona lub na jego miejsce nie zostanie powołany nowy członek. Wówczas liczba członków Zarządu mogłaby spaść poniżej ustawowego minimum.

W maju bieżącego roku Narodowy Bank Polski informował, że premier Donald Tusk zwrócił bez kontrasygnaty postanowienia prezydenta dotyczące powołania Marty Kightley oraz Ludwika Koteckiego do Zarządu NBP. Marta Kightley zasiadała w Zarządzie od 2020 roku, a jej kadencja zakończyła się w marcu. Ludwik Kotecki, będący członkiem Rady Polityki Pieniężnej od 2022 roku, nie był wcześniej w Zarządzie NBP.

Rola i kompetencje Zarządu NBP

Zarząd NBP, jako jeden z trzech konstytucyjnych organów banku centralnego (obok Prezesa NBP i Rady Polityki Pieniężnej), odgrywa fundamentalną rolę w bieżącym kierowaniu działalnością instytucji oraz realizacji uchwał RPP. Jego pełna sprawność operacyjna jest kluczowa dla stabilności gospodarki i jest przedmiotem zainteresowania rynków finansowych oraz analityków makroekonomicznych. Do kluczowych zadań Zarządu NBP należą:

Bieżące kierowanie operacjami Narodowego Banku Polskiego.

Wdrażanie decyzji i uchwał Rady Polityki Pieniężnej.

Zarządzanie rezerwami dewizowymi państwa.

Nadzór nad systemami płatniczymi i obiegiem gotówkowym.

Realizacja zadań w zakresie polityki kursowej.

Nadzorowanie operacji otwartego rynku.

Ocena funkcjonowania systemu bankowego i analiza stabilności krajowego systemu finansowego.

Uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP oraz rocznego sprawozdania z działalności banku.

Komentarz ze strony rządu

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał 29 września, że do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie wpłynął nowy wniosek o kontrasygnatę decyzji prezydenta dotyczącej powołania członków Zarządu NBP.

- Do KPRM żaden wniosek o powołanie członków zarządu nie wpłynął, żeby mógł być kontrasygnowany przez premiera. Bez kontrasygnaty wniosek jest nieważny, ale musi wpłynąć do KPRM, żeby można było tę decyzję podjąć – powiedział Szłapka podczas konferencji prasowej.

Sytuacja ta podkreśla trwający impas w procesie obsadzania wakatów w Zarządzie NBP, wynikający z rozbieżności interpretacyjnych i proceduralnych między organami państwa.

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