Karta do Dino na 2000 zł i voucher na zakupy do Biedronki! Mamy złą wiadomość

Tak oszukują "na sklepy"

Phishing to metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję, aby wyłudzić poufne informacje, zainfekować komputer lub telefon szkodliwym oprogramowaniem czy też nakłonić ofiary do określonych działań. Jest to rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej. Okazuje się, że coraz częściej do takich działań wykorzystywane są sieci handlowe i ich klienci. Nasz czytelnik przysłał do redakcji screeny bardzo niepokojących wiadomości, jakie dostaje na swój telefon. Wśród nich znalazł się m.in. kupon do Dino na wartość 2000 zł czy kuponie na zakupy do Biedronki. Okazuje się, że to po prostu oszustwo. Sieci handlowe ostrzegają przed takimi wiadomościami i zapewniają, że informacje nie pochodzą od nich, a w tejże sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne. Sieci handlowe działające w Polsce podkreślają, że o swoich akcjach promocyjnych informują konsumentów głownie za pośrednictwem swoich stron internetowych, gazetek i reklam.

Jak się chronić przed oszustami?

Co zrobić, jeśli otrzymamy takie wiadomości? Najlepiej ich nie otwierać, a już pod żadnym pozorem nie klikać w podane w takich wiadomościach linki czy ramki z napisem: pobierz bon. Uruchamiając taki podejrzany link, otwieramy oszustom drzwi do naszych urządzeń i ważnych danych. Może to być bardzo niebezpieczne. Kluczowe jest to, że nawet jeśli już klikniemy w taki link, to nie kontynuujmy pracy na nim., nie wypełniajmy żadnych kolejnych pojawiających się formularzy, a już pod żadnym pozorem nie podajemy tam danych bankowych umożliwiających dostęp do konta bankowego. O takich wiadomościach można powiadomić daną sieć handlową, a nawet policję.

