Jak będzie czynna Biedronka na majówkę? Godziny otwarcia

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów

Ponad 3000 placówek na terenie całego kraju będzie czynnych do godziny 23:30, a w niektórych przypadkach nawet jeszcze dłużej. Zmiany te mają pomóc klientom jak najlepiej przygotować się do zbliżającego się długiego weekendu, by w spokoju i bez stresu zaplanować swoje codzienne zakupy.

Natomiast w najbliższą niedzielę handlową, 28 kwietnia, ponad 3 tys. placówek sieci Biedronka pozostanie otwartych dla klientów co najmniej do godziny 22:00. Dokładne szczegóły pracy poszczególnych placówek, klienci mogą znaleźć na ich drzwiach wejściowych.

Kwietniowe Rabatogodziny w Biedronce

Dodatkową zachętą do zrobienia zakupów w Biedronce są Rabatogodziny, obowiązujące w sklepach sieci do soboty, 27 kwietnia, w godz. od 20:00 do 23:30. Natomiast w niedzielę handlową, 28 kwietnia, od 18:00 do 22:00.Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na stronie biedronka.pl.

Mega promocje na długi weekend w Biedronce

Poza wydłużeniem godzin pracy sklepów, sieć Biedronka, jak co roku przygotowała atrakcyjną ofertę z wysokimi rabatami, która obowiązuje do niedzieli 28 kwietnia. Z kartą lub aplikacją Moja Biedronka będą obowiązywać promocje, m.in. 6+6 gratis na mleko UHT 3,2% 1l Wypasione od Mlekovity, 1+1 gratis na kiełbasę śląską Kraina Wędlin 550 g, a także 2+1 na wszystkie sosy, ketchupy, musztardy oraz majonezy od: Madero, Heinz, Pudliszki i Roleski, czy 4+2 na produkty marki Tymbark. Ponadto w cenie obniżonej o 46% klienci mogą zakupić masło Extra Polskie Mlekovita (200 g) za jedyne 3,99 zł przy zakupie 3 sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

