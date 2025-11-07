Projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej (KRM) trafił do Sejmu, ma zapewnić wsparcie około 1,3 mln osób z różnych służb mundurowych i ich rodzin.

KRM oferuje m.in. zniżki na przejazdy kolejowe (37% i 49%), 50% zniżki na opłaty paszportowe dla dorosłych i 75% dla dzieci, a także pierwszeństwo w przedszkolach i bezkolejkowy dostęp do opieki zdrowotnej.

Katalog benefitów KRM będzie sukcesywnie rozszerzany o oferty instytucji publicznych, samorządów i firm prywatnych, które mogą dołączyć do programu.

Niezależnie od KRM, MON pracuje nad dodatkowym programem wsparcia dla rodzin wojskowych, który od 2026 r. zapewni m.in. dostęp do obiektów sportowych, klubów wojskowych i zniżki na wypoczynek.

Karta Rodziny Mundurowej – szansa na realne wsparcie

Po wielu miesiącach oczekiwań, projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej (KRM) trafił do Sejmu. Inicjatywa ta, pierwotnie zapowiadana przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako "Karta Rodziny Wojskowej", ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia dla służb mundurowych i ich rodzin. Co istotne, projekt, który pierwotnie miał być rządowy, ostatecznie został zgłoszony jako poselski, co ma przyspieszyć proces legislacyjny.

Karta Rodziny Mundurowej ma być skierowana do szerokiego grona beneficjentów. Obejmie ona:

Żołnierzy zawodowych (z wyłączeniem tych, którzy odbywają służbę wojskową w trakcie kształcenia)

Żołnierzy aktywnej rezerwy

Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (terytorialsów)

Policjantów

Strażaków

Strażników Granicznych

Funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Małżonków osób wymienionych powyżej

Dzieci osób wymienionych powyżej

Weteranów i weteranów poszkodowanych

Inwalidów

Rodziny zmarłych żołnierzy i funkcjonariuszy

Szacuje się, że łącznie z nowych regulacji będzie mogło skorzystać około 1,3 mln osób.

Jakie korzyści płyną z posiadania Karty Rodziny Mundurowej?

Karta Rodziny Mundurowej, wydawana bezpłatnie, uprawniać będzie do korzystania z różnego rodzaju towarów, usług i innych form działalności na preferencyjnych warunkach. Do najważniejszych benefitów należą:

Zniżki na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety długookresowe.

Zniżki na opłaty paszportowe: 50% dla dorosłych i 75% dla dzieci.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli: Dotyczy to dzieci przenoszonych żołnierzy i funkcjonariuszy.

Bezkolejkowy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej: Dla żołnierzy w wojskowych ośrodkach opieki medycznej, a dla funkcjonariuszy MSWiA w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez ten resort.

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) zapowiadają, że katalog usług dostępnych w ramach KRM będzie sukcesywnie rozszerzany. Do programu będą mogły dołączać instytucje publiczne, samorządy, a także podmioty z sektora prywatnego. Warunkiem jest zawarcie umowy z ministrami obrony i spraw wewnętrznych.

Podmioty, które zdecydują się na włączenie do programu i zaoferują zniżki w swoich punktach, będą mogły posługiwać się specjalnym znakiem "Tu honorujemy Kartę Rodziny Mundurowej". Wzór znaku zostanie określony w odpowiednim rozporządzeniu.

Szacuje się, że wprowadzenie Karty Rodziny Mundurowej wiązać się będzie z wydatkami rzędu 50 mln zł w pierwszym roku obowiązywania regulacji i około 40 mln zł w kolejnych latach.

Dodatkowe wsparcie dla rodzin wojskowych

Niezależnie od prac nad Kartą Rodziny Mundurowej, w resorcie obrony trwają również prace nad odrębnym programem wsparcia dla rodzin wojskowych, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. Program ten zakłada m.in.:

Udostępnienie wojskowych obiektów sportowych dla żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej i ich rodzin.

Szerokie otwarcie klubów wojskowych, w tym organizację półkolonii, warsztatów i koncertów dla dzieci żołnierzy i pracowników resortu w okresie ferii i wakacji.

Bezpłatne korzystanie z muzeów podległych resortowi obrony.

Zwiększone zniżki dla korzystających z wypoczynku w ośrodkach wypoczynkowych.

Wyprawki dla nowo narodzonych dzieci.