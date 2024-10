Ważne zmiany w ogrodach działkowych. Co się zmienia?

Z powierzchnią 372 m kw., katowicki sklep LEGO stał się największym sklepem marki w Polsce. Miejsce to oferuje fanom klocków mnóstwo atrakcji, a także szeroki wybór produktów, w tym wiele zestawów dostępnych wyłącznie w sklepach LEGO. Można tu znaleźć takie perełki jak imponująca wieża Barad-dûr™ z „Władcy Pierścieni”, Zamek Rycerzy Lwa, czy monumentalną Wieżę Eiffla.

Jednak to nie tylko raj dla kolekcjonerów, ale także przestrzeń dla osób w każdym wieku, które pragną puścić wodze wyobraźni i kreatywności. Sklep oferuje interaktywne strefy takie jak ścianka Pick a Brick, gdzie można tworzyć unikalne konstrukcje, oraz wieżę do budowania minifigurek. O klientów dba zespół 20 ekspertów, którzy chętnie doradzają w doborze idealnych zestawów.

LEGO nawiązuje do śląskiej tradycji

Grupa LEGO zadbała o to, by katowicki sklep miał unikalny, regionalny charakter. Na zewnętrznej witrynie pojawił się mural, który nawiązuje do bogatej tradycji górnictwa na Śląsku. Mural przedstawia trójwymiarowe figury górników, brygadzisty oraz saksofonistki, a także katowickie beboki, które są częścią lokalnego folkloru. Tego typu detale sprawiają, że sklep wyróżnia się na tle innych lokalizacji i dodaje mu wyjątkowego klimatu.

Atrakcje i promocje dla klientów

LEGO przygotowało dla swoich klientów nie lada gratkę. Od 10 do 13 października za zakupy powyżej 500 złotych można otrzymać ekskluzywny zestaw LEGO® Store (40528), a na pierwszych 2500 klientów czekają specjalne płytki kolekcjonerskie z napisem „I <3 LEGO Store Katowice”. W październiku zaplanowano też kolejne promocje – pod koniec miesiąca za zakupy powyżej 210 złotych klienci otrzymają torbę LEGO®, a za wydatki powyżej 310 złotych członkowie programu LEGO Insiders będą mogli cieszyć się zestawem LEGO® Ciężarówka dostawcza (5007377).

Lojalność się opłaca!

Katowicki sklep nie tylko zapewnia dostęp do najnowszych i ekskluzywnych zestawów, ale również umożliwia zdobywanie punktów w programie lojalnościowym LEGO Insiders. Zebrane punkty można wymieniać na zniżki lub unikalne produkty dostępne tylko dla członków tego programu.

Wielka przygoda LEGO w sercu Śląska

Otwierając swój siódmy sklep w Polsce, Grupa LEGO kontynuuje misję tworzenia miejsc, gdzie rodziny mogą wspólnie bawić się i rozwijać swoją kreatywność.

Katowice to tętniące życiem miasto, a cały Śląsk słynie z bogatej kultury oraz budowania wspólnoty. Cieszymy się, że możemy zaoferować przestrzeń, w której zarówno dzieci, jak i dorośli mogą zanurzyć się w świecie klocków LEGO

– powiedział Maciej Seliński, General Manager & VP Grupy LEGO na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie.

Dla miłośników klocków LEGO w Katowicach to miejsce, którego nie można przegapić! Sklep jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00. Więcej informacji o ofercie można znaleźć na stronie LEGO.com.

