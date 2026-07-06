KGHM ogłasza największy w historii program inwestycyjny, planując wydać ponad 32 mld zł w ciągu pięciu lat na globalny rozwój.

Gigant miedziowy celuje w nowe kopalnie i przejęcia w krajach takich jak Maroko, Argentyna, Kanada i USA, umacniając swoją pozycję na świecie.

Odkryj, jak te gigantyczne inwestycje w metale krytyczne i nowoczesne technologie przekształcą KGHM w globalnego lidera przyszłości.

Ponad 32 mld zł na rozwój. To dopiero początek

Nowa strategia KGHM Polska Miedź na lata 2026-2030 zakłada inwestycje o wartości ponad 32 mld zł. Jak zapowiedział prezes Remigiusz Paszkiewicz, skala wydatków może jeszcze wzrosnąć wraz z rozwojem chilijskiej kopalni Sierra Gorda oraz ewentualnymi przejęciami nowych aktywów za granicą.

W latach 2026-2030 planujemy przeznaczyć 32 mld zł na rozwój aktywów krajowych i zagranicznych, ale środki te mogą jeszcze się zwiększyć – zapowiedział prezes.

Średnio oznacza to około 6,5 mld zł inwestycji rocznie. Blisko 40 proc. środków ma zostać przeznaczone na projekty rozwojowe, a około 2 proc. trafi na badania i rozwój nowych technologii.

KGHM patrzy poza Europę. Na liście Maroko, Kanada i USA

Największe zainteresowanie budzą jednak plany ekspansji zagranicznej. Zarząd potwierdził, że analizuje kolejne projekty wydobywcze poza Europą. Na celowniku znalazły się Maroko, Argentyna, Kanada i Stany Zjednoczone. Spółka nie wyklucza również kolejnych przejęć. Strategia zakłada budowę portfela obejmującego nie tylko miedź i srebro, ale również metale krytyczne, których znaczenie dla światowej gospodarki stale rośnie. KGHM zamierza jednocześnie rozwijać aktywa już znajdujące się w grupie, przede wszystkim kopalnię Sierra Gorda w Chile oraz projekt Victoria w Kanadzie.

Polska pozostaje fundamentem

Choć zagraniczna ekspansja nabiera tempa, zdecydowana większość pieniędzy pozostanie w kraju. Około 80 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych ma zostać przeznaczone na rozwój polskich kopalń, hut oraz Głównego Ciągu Technologicznego. Podczas prezentacji strategii prezes Remigiusz Paszkiewicz podkreślał, że KGHM chce utrzymać pozycję jednego z globalnych liderów produkcji miedzi i srebra.

Strategia 2055+ zakłada utrzymanie wysokiej pozycji Grupy Kapitałowej KGHM wśród liderów produkcji miedzi i srebra. Naszą ambicją jest wzmocnienie tej pozycji w długiej perspektywie – zaznaczył.

Nowe kopalnie i sztuczna inteligencja

Za rozwój odpowiadać ma nie tylko zwiększenie wydobycia. Wiceprezes ds. rozwoju Zbigniew Bryja zapowiedział inwestycje w nowe obszary koncesyjne, rozwój infrastruktury górniczej oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Jak podkreślał podczas prezentacji strategii, priorytetem pozostaje rozwój bazy zasobowej, inwestycje w nowe kopalnie oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji i innowacyjnych rozwiązań do wydłużania łańcucha wartości i poszukiwania nowych metali.

Produkcja ma być bardziej efektywna

Nowa strategia obejmuje również modernizację zakładów wydobywczych i hutniczych. Wiceprezes ds. produkcji Mirosław Laskowski wskazał, że największym wyzwaniem są rosnące koszty wydobycia oraz coraz trudniejszy dostęp do złóż.

Spółka zamierza zwiększać odzysk surowców, rozwijać recykling, ograniczać ilość odpadów i produkować więcej wyrobów o wyższym stopniu przetworzenia niż same katody miedzi.

Zagraniczne aktywa mają przynosić jeszcze większe zyski

Istotną rolę w strategii odgrywają również aktywa zagraniczne. Wiceprezes Anna Sobieraj-Kozakiewicz podkreśliła, że już dziś odpowiadają one za rekordowe przepływy finansowe grupy, a celem jest dalsza optymalizacja i pozyskiwanie nowych projektów wydobywczych.

Według zarządu KGHM zagraniczne kopalnie mają w kolejnych latach odgrywać coraz większą rolę w budowaniu wartości całej grupy.

KGHM stawia na miedź, ale myśli znacznie szerzej

Nowa strategia wykracza poza samą produkcję miedzi. Spółka planuje rozwój projektu wydobycia polihalitu na Pomorzu, zwiększenie udziału metali krytycznych w portfelu, inwestycje w recykling oraz rozwój własnych źródeł energii.

Do 2030 roku KGHM chce również zwiększyć o co najmniej 50 proc. moc własnych źródeł energii elektrycznej oraz konsekwentnie ograniczać emisję CO₂, przygotowując grupę do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku.

EKG 2026 - Zbigniew Bryja, wiceprezes zarządu ds. rozwoju KGHM