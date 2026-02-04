Kiedy kolejne obniżki stóp procentowych? Eksperci podali możliwe terminy

W lutym Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych, co zaskoczyło analityków i kredytobiorców. Jak jednak twierdzi starszy ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski niebawem powinniśmy spodziewać się powrotu do cyklu obniżek.

  • RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian na ostatnim posiedzeniu.
  • Ekonomista Credit Agricole prognozuje dwie kolejne obniżki stóp procentowych.
  • Decyzja RPP była spowodowana brakiem nowych danych inflacyjnych.
  • Kluczowe będą dane o inflacji za styczeń oraz marcowa projekcja inflacji.

Decyzja RPP o nie obniżaniu stóp procentowych zaskoczyła rynek

Ekonomista banku Credit Agricole, Krystian Jaworski, przyznał, komentując decyzję RPP, że: „Nie zmaterializowała się nasza prognoza zakładająca spadek stóp procentowych o 25 pb”. Ekspert wskazał, że na decyzję Rady wpłynęła m.in. dynamika aktywności gospodarczej w IV kw. 2025 r., która - jak określił - „była prawdopodobnie zbliżona do odnotowanej w III kw. ub.r.”.

Głównym powodem utrzymania niezmienionego poziomu stóp procentowych był brak nowych danych inflacyjnych. RPP uzależnia swoje kolejne decyzje od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. To oznacza, że Rada będzie uważnie obserwować dane makroekonomiczne, zanim podejmie dalsze kroki.

Kiedy kolejne obniżki stóp procentowych?

Mimo braku obniżki stóp na ostatnim posiedzeniu, Krystian Jaworski prognozuje, że Rada złagodzi politykę pieniężną już w marcu. „Uważamy, że Rada złagodzi politykę pieniężną o 25 pb na posiedzeniu w marcu po zapoznaniu się z danymi o inflacji za styczeń, które zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu” - zaznaczył. Ekonomista spodziewa się, że inflacja w styczniu spadła poniżej 2 proc. w ujęciu rocznym.

W marcu zostanie opublikowana najnowsza projekcja inflacji, która pozwoli lepiej ocenić perspektywę kształtowania się dynamiki cen w średnim okresie. Ta projekcja będzie kluczowa dla dalszych decyzji RPP dotyczących stóp procentowych.

Według Krystiana Jaworskiego, docelowy poziom stopy referencyjnej NBP, który jest spójny z równowagą makroekonomiczną, wynosi 3,5 proc. Oznacza to, że ekonomista spodziewa się dalszych obniżek stóp procentowych w przyszłości.

- Kolejnej (po marcowej) i zarazem ostatniej w cyklu obniżki stóp procentowych o 25 pb oczekujemy na posiedzeniu w kwietniu - przewiduje przedstawiciel Credit Agricole. Jego zdaniem, do tego czasu RPP będzie miała wystarczająco dużo danych, aby podjąć decyzję o dalszym łagodzeniu polityki monetarnej.

