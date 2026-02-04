Stopy procentowe. Jest decyzja RPP

RPP utrzymała poziom stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Główna stopa referencyjna NBP wciąż na poziomie 4,00 proc.

Brak zmian także w przypadku pozostałych stóp (lombardowej, depozytowej itd.).

Decyzja oznaczająca stabilizację po serii sześciu obniżek w ubiegłym roku.

Ostatnia zmiana stóp miała miejsce w grudniu zeszłego roku.

Kredytobiorcy w ubiegłym roku mogli nieco odetchnąć. W 2025 r. RPP obniżyła stopy procentowe łącznie o 175 punktów bazowych. Przed dzisiejszym posiedzeniem było wiele spekulacji na temat tego, czy dojdzie do dalszego luzowania polityki pieniężnej. Eksperci byli w tej sprawie podzieleni.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, RPP nie zmieniła stóp procentowych; stopa referencyjna NBP pozostała na poziomie 4 proc.

Dla milionów Polaków spłacających kredyty, zwłaszcza te hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, oznacza to jedno: wysokość ich miesięcznych rat na razie się nie zmieni. Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To już kolejny miesiąc z rzędu, w którym gremium to decyduje się na stabilizację.

Taka strategia, określana przez ekonomistów jako „wait-and-see” (poczekaj i zobacz), polega na wstrzymaniu się z dalszymi decyzjami i uważnej obserwacji gospodarki. Rada chce sprawdzić, jak na sytuację wpływają wcześniejsze zmiany stóp oraz jak zachowuje się inflacja, która wciąż jest kluczowym wskaźnikiem branym pod uwagę przy tego typu decyzjach.

