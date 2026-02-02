Kiedy mróz zamyka szkołę? Poznaj zasady i konsekwencje

Dziennikarze "Super Biznesu"
2026-02-02 12:25

Gdy mróz ścina Polskę, dyrektorzy szkół nie podejmują decyzji uznaniowo – zmusza ich do tego konkretny paragraf i -15°C na termometrze. Ta pozornie prosta zasada uruchamia jednak lawinę problemów, od logistycznych wyzwań dla rodziców po realne koszty i pułapki zdalnej edukacji.

Nowoczesny budynek szkoły lub biurowca zimą, pokryty śniegiem. Przed budynkiem liczne drzewa z ośnieżonymi gałęziami, pokryta śniegiem ziemia oraz wiaty. Zdjęcie ilustruje temat zamykania szkół z powodu mrozu. Więcej informacji znajdziesz na Super Biznes.

i

Nowoczesny budynek szkoły lub biurowca zimą, pokryty śniegiem. Przed budynkiem liczne drzewa z ośnieżonymi gałęziami, pokryta śniegiem ziemia oraz wiaty. Zdjęcie ilustruje temat zamykania szkół z powodu mrozu. Więcej informacji znajdziesz na Super Biznes.
  • Analiza danych Najwyższej Izby Kontroli ujawnia, jak nagła transformacja cyfrowa wpływa na rentowność i długoterminowe strategie organizacji publicznych
  • Efektywne zarządzanie ryzykiem wymaga jasno zdefiniowanych procedur, które eliminują uznaniowość i zapewniają ciągłość operacyjną w kryzysie
  • Badania ekspertów z Centrum Cyfrowego potwierdzają, że braki w infrastrukturze technicznej są kluczową barierą dla skutecznego skalowania usług zdalnych
  • Nagłe zakłócenia w usługach publicznych bezpośrednio wpływają na optymalizację procesów i wydajność operacyjną w powiązanych sektorach gospodarki
  • Czy elastyczny model biznesowy oparty na rozwiązaniach hybrydowych to klucz do utrzymania płynności finansowej w niestabilnych warunkach rynkowych?

Paragraf kontra mróz. Kiedy dyrektor musi odwołać lekcje?

Decyzja o odwołaniu lekcji z powodu mrozu nie jest uznaniowa, lecz opiera się na ściśle określonych przepisach. Zgodnie z rozporządzeniem z 2002 roku, dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić zajęcia w dwóch konkretnych sytuacjach. Pierwsza ma miejsce, gdy temperatura na zewnątrz, mierzona o godzinie 21:00 przez dwa dni z rzędu, spadnie poniżej -15°C. Druga dotyczy warunków wewnątrz budynku, ponieważ lekcje nie mogą się odbywać, jeśli w salach nie da się utrzymać temperatury na poziomie co najmniej 18°C. Regulacje dbają o komfort i bezpieczeństwo uczniów kompleksowo, określając nawet minimalne temperatury w szatniach (16°C) czy łazienkach (24°C), co pokazuje, że priorytetem jest ochrona ich zdrowia.

Sama procedura, choć formalna, została zaprojektowana z myślą o szybkim reagowaniu. To dyrektor szkoły inicjuje proces, ale jego decyzja wymaga zielonego światła od organu prowadzącego, czyli najczęściej urzędu gminy lub starostwa powiatowego odpowiedzialnego za placówkę. W pilnych przypadkach zgoda może być udzielona telefonicznie, jednak zawsze musi zostać później potwierdzona na piśmie. O fakcie zamknięcia szkoły dyrektor musi również powiadomić kuratora oświaty, który sprawuje nadzór pedagogiczny w regionie. Co istotne, jeśli przerwa w nauce stacjonarnej ma potrwać dłużej niż dwa dni, szkoła jest zobowiązana do uruchomienia nauczania w trybie zdalnym.

Zamknięta szkoła to dopiero początek. Prawdziwe koszty zimowego paraliżu

Fala siarczystych mrozów, która dotarła do Polski na początku lutego, jest bezpośrednią przyczyną obecnych problemów. W odpowiedzi na prognozy IMGW, zapowiadające spadek temperatury nawet do -29°C, w dniach 2 i 3 lutego 2026 roku zamknięto szkoły między innymi w powiecie płońskim oraz części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także pojedyncze placówki w Warszawie. To już kolejna odsłona zimowych trudności w edukacji po tym, jak pod koniec stycznia gołoledź uniemożliwiła dotarcie do blisko 600 szkół w czterech województwach. Skala problemu jest różna w zależności od regionu, co dobrze ilustruje przykład Wielkopolski, gdzie 27 stycznia nieczynnych było aż 245 szkół. W obliczu tych wyzwań niektóre samorządy, jak powiat nidzicki, sięgają po rozwiązania hybrydowe, organizując lekcje stacjonarne dla dzieci mieszkających blisko szkoły, a zdalne dla tych, które muszą dojeżdżać.

Każde, nawet krótkotrwałe zamknięcie szkoły wywołuje szereg skutków, które wykraczają poza samą edukację. Przepisy wymagają, aby po dwóch dniach nieobecności w szkole uruchomić naukę zdalną. Mimo że pandemia dała placówkom cenne doświadczenie w tej dziedzinie, nie jest to rozwiązanie idealne. Zeszłoroczne raporty Najwyższej Izby Kontroli jasno wskazują, że zdalne nauczanie może prowadzić do obniżenia jakości edukacji i pogłębiania różnic między uczniami. Obawy te potwierdzają badania Centrum Cyfrowego, według których co trzeci nauczyciel (36%) widzi problem w braku odpowiedniego sprzętu komputerowego w domach uczniów. To z kolei tworzy realne wyzwanie dla rodziców, którzy muszą z dnia na dzień zorganizować opiekę nad dziećmi, oraz dla samorządów, obciążonych dodatkowymi kosztami utrzymania cyfrowej infrastruktury.

PTNW - Modzelewski

Polecany artykuł:

Kto odpowiada za odśnieżanie chodników i schodów? Ekspert wyjaśnia, kiedy płaci…
QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia?
Pytanie 1 z 10
1.Buty Relaks były ocieplone:
Zima w PRL
Super Biznes SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZIMA
NAUKA ZDALNA
ZAMKNIĘTE SZKOŁY