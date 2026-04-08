Porozumienie USA-Iran spowodowało spadek cen ropy WTI do poniżej 94 dolarów i ropy Brent do ponad 92 dolarów, co stanowi blisko 16% obniżkę.

Minister finansów Andrzej Domański przewiduje, że obniżki cen paliw na stacjach nastąpią z kilkudniowym opóźnieniem, po spadkach cen ropy i hurtowych cen paliw.

Rząd analizuje możliwość przedłużenia obniżonego VAT-u i akcyzy na paliwa, które obowiązują do końca kwietnia i połowy kwietnia.

Rozważane jest wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków, odpowiednie przepisy mogą być gotowe w tym miesiącu.

Spadki cen ropy po rozejmie USA–Iran

Informacja o możliwym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wywołała natychmiastową reakcję rynków surowcowych. Prezydent Donald Trump ogłosił zgodę na dwutygodniowe zawieszenie broni, co przełożyło się na wyraźne spadki notowań ropy.

W środę baryłka ropy WTI potaniała do poziomu poniżej 94 dolarów, a ropa Brent spadła do nieco ponad 92 dolarów, notując zniżki rzędu blisko 16 proc.

Kiedy ceny paliw spadną na stacjach

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że kierowcy nie zobaczą obniżek natychmiast.

„Spadki, które widzimy na rynkach, znajdą przełożenie na ceny na stacjach paliw, ale to zajmie kilka dni – bo najpierw spada cena ropy, potem cena w hurcie, a potem ceny na stacjach paliw” – wskazał Domański.Proces obniżek ma więc charakter etapowy i wynika z mechanizmu kształtowania cen – od surowca, przez hurt, aż po detal.

Reakcja rynków i ceny produktów

Szef resortu zwrócił uwagę, że zmiany dotyczą nie tylko samej ropy, ale także gotowych produktów paliwowych. - „Chyba wszyscy się cieszymy, że mamy to zawieszenie broni. Rynki zareagowały pozytywnie” – powiedział minister.Widoczne są już spadki cen m.in. oleju napędowego, co może przyspieszyć obniżki cen paliw na stacjach.

VAT i akcyza na paliwa – co dalej

Równolegle rząd analizuje przyszłość rozwiązań osłonowych. Obecnie obowiązuje obniżony VAT na paliwa z 23 do 8 proc. (do 30 kwietnia) oraz niższa akcyza (do 15 kwietnia).

„Będziemy w ramach rządu rozmawiać o sytuacjach. Wiemy, że rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę mają charakter czasowy i będziemy analizować sytuacje, czy należy wydłużać daty rozporządzeń” – zaznaczył Domański.

Możliwy podatek od nadmiarowych zysków

Rząd rozważa również wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla firm paliwowych.

„Jeśli są nadmiarowe zyski, to będzie od nich podatek” – powiedział minister, dodając, że odpowiednie przepisy mogą być gotowe jeszcze w tym miesiącu.

Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) nadal ma charakter tymczasowy i obejmuje m.in. maksymalne ceny paliw ogłaszane codziennie przez Ministerstwo Energii.

