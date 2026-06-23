Benzyna tańsza o 1 grosz. Nowe stawki od środy

Minister Energii opublikował nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od środy. Kierowcy tankujący benzynę zapłacą nieco mniej niż we wtorek.

Maksymalna cena litra benzyny Pb95 wyniesie 5,97 zł, a benzyny Pb98 6,68 zł. W obu przypadkach oznacza to obniżkę o 1 grosz na litrze.

Bez zmian pozostaje natomiast cena oleju napędowego. Litr diesla nadal będzie kosztował maksymalnie 6,11 zł.

Jak bardzo spadły ceny od wiosny?

Porównując obecne stawki z tymi, które obowiązywały pod koniec marca, różnice są już wyraźnie odczuwalne.

31 marca, gdy wprowadzano maksymalne ceny paliw, kierowcy mogli płacić maksymalnie:

- 6,16 zł za litr Pb95,- 6,76 zł za litr Pb98,- 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Szczególnie mocno potaniał diesel. W ciągu kilku miesięcy jego maksymalna cena spadła o niemal 1,50 zł na litrze.

Milion złotych kary za zawyżanie cen

Przepisy są jednoznaczne. Stacje paliw nie mogą sprzedawać paliwa drożej niż wynika to z codziennych obwieszczeń Ministerstwa Energii.

Za złamanie tych zasad grozi kara sięgająca nawet 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Maksymalne ceny publikowane są każdego dnia roboczego, a nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ich ogłoszeniu.

Co dalej z cenami paliw?

Na razie kierowcy mogą korzystać z ochrony w postaci urzędowo wyznaczanych cen maksymalnych. Mechanizm ten działa równolegle z obniżoną stawką VAT na paliwa.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie planuje przedłużenia obniżonej akcyzy na wybrane paliwa. Oznacza to, że dalsze losy cen przy dystrybutorach będą zależeć m.in. od decyzji rządu oraz sytuacji na światowych rynkach ropy.

Maksymalne ceny paliw od środy:

- Benzyna Pb95 – 5,97 zł/l- Benzyna Pb98 – 6,68 zł/l- Diesel – 6,11 zł/l

Dla kierowców to niewielka zmiana, ale przed sezonem wakacyjnym każda obniżka przy tankowaniu jest mile widziana.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]