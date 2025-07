Kilometrówka 2025: Nowe stawki i zasady

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia, które wprowadza istotne zmiany w zasadach rozliczania kilometrówki. Zmiany te obejmą nie tylko podwyższenie stawek, ale także uwzględnienie użytkowników aut elektrycznych, hybrydowych i napędzanych wodorem, którzy dotychczas byli pomijani w przepisach. Rozporządzenie wejdzie w życie po zakończeniu prac nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacją ustawy zajmował się 17 lipca 2025 r. Stały Komitet Rady Ministrów. Jej głównym celem jest usprawnienie nadzoru nad międzynarodowym transportem drogowym rzeczy i przewozem kabotażowym. Przy okazji jednak mają zostać zmienione również przepisy o tzw. kilometrówce, czyli rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. poz. 271 ze zm.).

Na zmianach zyska każdy pracownik, który udaje się w służbową delegację prywatnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem. Zmiana będzie również opłacalna dla osób, które wykorzystują prywatne pojazdy w jazdach lokalnych, ale w tym zakresie może to dotyczyć tylko pracowników i funkcjonariuszy niektórych służb.

Obecne Stawki KilometrówkiW obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 25 marca 2002 r. (Dz.U. poz. 271 ze zm.) są określone stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Stawka jest potrzebna do wyliczenia kilometrówki, czyli kwoty powstałej z przemnożenia stawki za 1 km przez liczbę przejechanych kilometrów.

Obecnie stawki za 1 km przebiegu wynoszą:

0,89 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc.,

1,15 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc.,

0,69 zł – dla motocykla,

0,42 zł – dla motoroweru.

Stawki te nie zmieniły się od 17 stycznia 2023 r.

Opublikowany projekt zakłada, że stawki wzrosną. Ale nie tylko. Dziś w ogóle nie są one przewidziane dla pojazdów elektrycznych czy hybrydowych. Wynika to z tego, że obecnie art. 34a ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1539 ze zm.) pozwala ministrowi infrastruktury określić stawki w zależności od pojemności skokowej silnika pojazdu mechanicznego. Tracą na tym pracownicy, którzy wybiorą się w służbową podróż autem elektrycznym, hybrydowym, napędzanym wodorem czy alternatywnymi źródłami energii. Nawet jeżeli dostaną od pracodawcy zwrot kosztów z tego tytułu, będzie on w całości opodatkowany. Potwierdził to wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi z 18 lipca 2025 r. na interpelację poselską nr 10568.

Co się zmieni w wyliczaniu kilometrówki?

Po pierwsze, nowe stawki za 1 km przebiegu wzrosną i będą bardziej zróżnicowane. Po drugie, w końcu skorzystają z nich użytkownicy aut elektrycznych, hybrydowych i wodorowych. Projekt rozporządzenia zakłada, że stawki wyniosą:

dla samochodu osobowego:

a) o napędzie spalinowym:o maksymalnej mocy silnika 75 kW – 1,04 zł,o maksymalnej mocy silnika powyżej 75 kW – 1,34 zł,

b) o napędzie hybrydowym (spalinowo-elektrycznym):o maksymalnej mocy silnika 75 kW – 0,83 zł,o maksymalnej mocy silnika powyżej 75 kW – 1,10 zł,

c) napędzanego energią elektryczną lub wodorem – 0,60 zł;

dla motocykla:

a) spalinowego – 0,75 zł,

b) elektrycznego – 0,35 zł;

dla motoroweru:

a) spalinowego – 0,45 zł,

b) elektrycznego – 0,20 zł.

Kilometrówka - zwrot kosztów i zwolnienia podatkowe

Stawki kilometrówki są ważne z dwóch względów. Po pierwsze, wyznaczają zwrot kosztów, na jaki może liczyć od szefa pracownik udający się w podróż służbową prywatnym pojazdem. Przewiduje to inne rozporządzenie – wydane 29 stycznia 2013 r. przez ministra pracy i polityki społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2190). Pracownik musi w tym celu prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Pracodawca może wypłacić więcej, ale tylko zwrot kosztów wynikający z kilometrówki jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT. Ewentualna nadwyżka jest opodatkowana jako przychód ze stosunku pracy. Wyższa kwota nie jest też kosztem uzyskania przychodów u pracodawcy w myśl art. 23 ust. 1 pkt 36 lit. a ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy o CIT.

Innymi słowy, tylko zwrot kosztów do wysokości limitu wynikającego z kilometrówki jest dla pracownika zwolniony z PIT i tylko taki pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Obu stronom zależy więc na tym, aby limity te rosły.

Kilometrówka wyznacza też limit zwolnienia przy jazdach lokalnych, gdy pracownik wykorzystuje prywatne auto lub motocykl do jazd w obrębie miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy zatrudnionego.

Przy jazdach lokalnych zwrot kosztów można ustalić również w zryczałtowany sposób – mnożąc stawkę za 1 km przez zryczałtowaną (wskazaną w rozporządzeniu ministra infrastruktury) liczbę kilometrów, zależną od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony.

Zarówno taki miesięczny ryczałt, jak i zwrot kosztów do wysokości kilometrówki jest zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT, ale tylko wtedy, gdy „obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw”.

Projekt rozporządzenia zakłada, że stawki dla aut elektrycznych, hybrydowych i napędzanych wodorem będą znacznie niższe niż dla pozostałych pojazdów. Dlaczego? Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy takie zróżnicowanie „różnymi wielkościami ponoszonych kosztów w przypadku eksploatowania pojazdów z różnym układem napędowym”. Wyjaśnia, że auto elektryczne może się składać z „nawet sześciokrotnie mniejszej liczby elementów niż jego spalinowy odpowiednik”. W konsekwencji mniej elementów i podzespołów może ulec awarii i mniej części zużywa się w trakcie codziennej eksploatacji – przekonuje resort. Zwraca też uwagę na większą sprawność przetwarzania energii w elektrykach, co przekłada się na nawet czterokrotnie mniejsze koszty ich eksploatacji.

