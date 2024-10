i Autor: Shutterstock Kursy walut. Złotówki

Kradzież pieniędzy

Klienci czołowych banków bez środków do życia. Z kont zniknęły pieniądze

Klienci banków coraz częściej odczuwają brak bezpieczeństwa, a ich konta stają się celem poważnych ataków. Przestępczość bankowa rośnie w siłę, co potwierdza CERT Orange Polska, który zidentyfikował nową kampanię phishingową. Ofiarami padają klienci czołowych polskich banków, a oszuści wyłudzają dane potrzebne do uzyskania dostępu do kont i kradzieży środków. Na co zwrócić uwagę?